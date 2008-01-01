В Латгалии — пятый выпуск бакалавров погранохраны

Новости Общество | 16 февраля 2018 | 19:45

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В Резекне уже пятый год подряд вручают дипломы выпускникам программы «Пограничная охрана». Пока в Латвии для пограничников это единственная возможность получить высшее образование в сфере своей профессиональной деятельности, сообщает Латвийское радио-4.

На сегодняшний день Резекненская академия технологий — это единственное в Латвии высшее учебное заведение, где при сотрудничестве Погранохраны и вуза разработана — и уже пять лет воплощается в жизнь — программа для обучения старшего офицерского состава. В пятницу, 16 февраля, дипломы получают выпускники этого года.

«Это очередная ступень для каждого пограничника, который хочет развиваться в своей карьере, в своей службе быть профессионалом. Я считаю, что это неотъемлемая часть карьерного роста», — уверен выпускник вуза, старший инспектор Уголовно-следственной службы Даугавпилсского управления Александр Соколов, который в Погранохране служит уже 12 лет.

Как отмечает заместитель директора Колледжа государственной пограничной охраны Андрис Аболиньш, кузницей кадров Погранохраны Латвии являются два учебных заведения — это Колледж государственной пограничной охраны, где готовят младший офицерский состав, и Резекненская академия технологий, где обучают старших офицеров.

«Все программы образовательные в Пограничной охране — и в Колледже, и в Резекненской академии технологий — для студента не стоят ничего. За них платит Пограничная охрана, но студент подписывает договор, по которому обязуется после выпуска прослужить определенное время в Погранохране. Если по каким-то причинам это не происходит, он должен компенсировать средства, которые государство выделило на его обучение», — добавил Соколов.

Программа обучения в Резекненской академии технологий предназначена для руководителей структурных подразделений Погранохраны.

«Это уже руководители среднего звена на границе, старшие офицеры. Конкурс не очень большой в связи с тем, что число руководителей этого звена ограничено, но условия приема включают в себя обязательный диплом Колледжа погранохраны, обязательный практический опыт работы. И этот офицер уже должен находиться на определенной должности. Каждому кандидату который поступает на эту программу, должен дать рекомендацию начальник Пограничной охраны», — рассказал полковник Андрис Аболиньш.

Руководитель программы «Пограничная охрана» Резекненской академии технологий Илута Арбидане уверена, что для высшей школы сотрудничество с Погранохраной — взаимовыгодный проект, ведь за пять лет программу в Резекненской академии технологий закончили 79 пограничников.

«По соглашению с Пограничной охраной мы своих первых студентов приняли в 2012 году. Программа является бакалаврской, аккредитована как продолжение программы колледжа. Продолжительность программы — 2,5 года. Студенты приезжают из всей Латвии, а студентов для этой программы отбирает Погранохрана — мы конкурс не делаем, поэтому у нас студенты только очень мотивированные», — подчеркнула она.

В прошлом году в академия состоялся первый выпуск международной магистерской программы «Стратегическое управление границы».

LSM

LSM