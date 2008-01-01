Эстонская компания Skinest Rail стала единоличным собственником ЛРЗ

Новости Экономика | 15 февраля 2018 | 22:38

Эстонская компания Skinest Rail стала единоличным собственником Даугавпилсского локомотиворемонтного завода, сообщила пресс-служба предприятия.

Железнодорожный концерн Skinest Rail выкупил у миноритарных акционеров все акции Daugavpils lokomotīvju remonta rūpnīca ("Даугавпилсский локомотиворемонтный завод", ДЛРЗ), доведя свою долю в акционерном капитале предприятия до 100%. До недавнего времени концерну принадлежало 49,9% акций ДЛРЗ. В результате консолидации всех акций завод покинул биржу Nasdaq, где до сих пор котировались его акции.

По словам члена правления Skinest Rail Романа Захарова, приобретение всех акций ДЛРЗ стало частью реализации стратегии развития как завода, так и концерна в целом. "Даугавпилсский локомотиворемонтный завод является одним из ключевых предприятий Skinest Rail, поэтому для нас крайне важно его успешное функционирование. Владея неполным пакетом акций, Skinest Rail был единcтвенным акционером, поддерживавшим завод в течение всех этих лет: инвестировал в производство, помог рефинансировать банковский заем предприятия. Так как на сегодняшний день мы подошли к этапу непосредственного осуществления ряда масштабных долгосрочных проектов, а также намерены продолжить инвестировать в дальнейшее развитие ДЛРЗ, то консолидация всех акций предприятия в одних руках стала закономерным и целесообразным шагом", - прокомментировал Захаров увеличение принадлежащего Skinest Rail пакета акций ДЛРЗ.

Захаров добавил, что для увеличения объемов производства завода руководство Skinest Rail и ДЛРЗ в течение последних нескольких лет проводят постепенную переориентацию предприятия на западные рынки. "Мы заключили с несколькими крупными европейскими компаниями контракты на продолжительные сроки, кроме того, в течение последних пяти лет концерн инвестировал в покупку нового современного оборудования более 8 млн евро, благодаря чему завод вышел на новый уровень и способен успешно конкурировать с аналогичными европейскими предприятиями", - сказал он.

Член правления ДЛРЗ Гатис Камарутс уточнил, что на сегодняшний день растет спрос на услуги предприятия на рынках колеи как 1435мм, так и 1520мм. "Поэтому, помимо освоения новых рынков, мы планируем увеличение оборотов также и на традиционных для нас направлениях, - отметил он. - Чтобы добиться запланированного роста производства, мы расширяем географию поставок и увеличиваем спектр своих услуг, в частности, начали осуществление ремонтов новых для завода серий тепловозов".

Камарутс добавил, что в связи со значительным увеличением оборотов производства: на 75% в 2017 году, и прогнозируемым ростом в текущем году, предприятие продолжит создание новых рабочих мест.

Skinest Rail – базирующийся в Эстонии международный железнодорожный концерн, оказывающий квалифицированные услуги в области железнодорожного транспорта и строительства. Skinest Rail имеет предприятия в Эстонии, Латвии, Литве, Украине, России, Польше, Грузии, Казахстане, Финляндии и Хорватии.

АО "Даугавпилсский локомотиворемонтный завод" (ДЛРЗ) – крупнейшее в странах Балтии предприятие, занимающееся ремонтами железнодорожного подвижного состава. ДЛРЗ предоставляет услуги многим крупным предприятиям стран Балтии и других стран ЕС, а также предприятиям стран с шириной колеи 1520 мм. В настоящее время Даугавпилсский локомотиворемонтный завод является работодателем для 640 человек.

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