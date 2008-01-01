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Сегодня с утра вы, возможно, не сможете найти свои розовые очки, и мир предстанет пред вами в сероватых тонах. Ну не все же радоваться жизни, надо и передохнуть иногда.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 15 февраля 2018 | 21:41
В Латгалии готовы закрыть почти 20 рейсов общественного транспорта
Самоуправления Латгальского региона планирования пока согласны на закрытие лишь восьми-девяти маршрутов или почти 20 рейсов общественного транспорта, сообщила агентству ЛETA руководитель отдела общественного транспорта Латгальского региона планирования Ивета Дубровска.
Эти рейсы составляют примерно треть предложенного для закрытия списка рейсов. Против закрытия остальных рейсов самоуправления либо категорически возражают, либо еще обсуждают его возможность.
Следующее заседание совета общественного транспорта Латгальского региона планирования запланировано в начале марта.
Как сообщалось, Автотранспортная дирекция и Министерство сообщения предложили из-за низкой рентабельности закрыть в Латгальском регионе планирования 87 рейсов на 38 маршрутах.
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