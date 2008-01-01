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Новости Латвия | 15 февраля 2018 | 21:33
Март в Латвии начнется с 25-градусных морозов
Согласно последним прогнозам «Global Forecast System» (GFS), на востоке Латвии в начале марта ожидаются 25-градусные морозы, сообщает ЛЕТА.
В то же время синоптики отмечают, что этот прогноз еще может измениться.
В последние годы самая низкая температура воздуха в марте зарегистрирована в 2013 году - 11-12 марта на Видземской возвышенности было -26 градусов, а в Вецпиебалге, по сообщениям местных жителей, даже -28 градусов.
Абсолютный рекорд холода для марта был установлен 14 марта 1934 года в Айнажи, когда столбики термометров опустились до -34,4 градуса.
Холода в марте ожидаются в связи с тем, что в стратосфере над Арктикой произошли изменения преобладающих воздушных потоков и в ближайшие недели это отразится на тропосфере - нижнем слое атмосферы Земли. Предполагается, что антициклоны заблокируют воздушные массы с запада, и в средние широты, в том числе в Балтию, будет поступать холод из Арктики.
TVnet.lv
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