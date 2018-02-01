Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
16 февраля
День провозглашения Литовской Республики
Именины:
Джульета, Юлия / Адриан, Анна
Гороскоп на день
Рак
22 июня
- 22 июля
Отнеситесь к каждому незнакомцу, с которым придется общаться сегодня, как к будущему лучшему другу. Возможно, так оно и будет.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -8 .. -10 C
- Утро
- -8 .. -10 C
- День
- -5 .. -7 C
- Вечер
- -5 .. -7 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2348 ()
|GBP
|0.8904 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|70.8493 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Приглашаем на бесплатные курсы по интеграции в Даугавпилсе
Общество “ERFOLG” организует курсы по интеграции, цель которых предоставить учащимся актуальную и по ...
2. Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей {2}
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
5. Зато нас по головке погладят! {127}
6. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
7. Дума профинансирует Даугавпилсский театр
8. Спецназ на Резекненском рынке изъял более 200 000 сигарет
9. Автобусы и трамваи {158}
10. В пятницу мороз ослабнет, местами пройдет небольшой снег
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 15 февраля 2018 | 21:19
Ушли в мир иной...
С 7 по 13 февраля 2018 года в Даугавпилсском загсе было выдано 27 справки о смерти.
В мир иной ушли:
Bakša Arkādijs (14.11.1949 - 11.02.2018)
Fjodorovs Sergejs (19.02.1990 - 08.02.2018)
Fomina Aksenija (09.03.1924 - 10.02.2018)
Formakova Janīna (20.09.1953 - 08.02.2018)
Grigorjeva Antoņina (08.08.1958 - 07.02.2018)
Kazakovs Vladimirs (26.12.1934 - 10.02.2018)
Kokina Tekla (21.03.1934 - 11.02.2018)
Lavrentjevs Marks (21.04.1962 - 09.02.2018)
Lazuko Ingrīda (19.06.1957 - 11.02.2018)
Lisovs Valērijs (06.02.1978 - 11.02.2018)
Ļahovičs Jānis (17.06.1939 - 12.02.2018)
Markova Anfeja (26.12.1943 - 13.02.2018)
Pirtiņa Marfa (28.09.1927 - 07.02.2018)
Pukinska Ģertrūde (24.07.1944 - 12.02.2018)
Puškeļs Staņislavs (10.08.1942 - 08.02.2018)
Ravbiško Leonīds (01.11.1928 - 10.02.2018)
Rubins Pāvels (30.09.1924 - 12.02.2018)
Savčenko Valentīna (25.09.1936 - 07.02.2018)
Sažina Jevgeņija (26.03.1930 - 04.02.2018)
Sisojevs Romāns (24.11.1935 - 10.02.2018)
Smirnova Raisa (07.09.1929 - 12.02.2018)
Stroganovs Zaharijs (14.02.1946 - 06.02.2018)
Šaļte Veronika (09.10.1933 - 12.02.2018)
Šinkova Irina (21.01.1962 - 09.02.2018)
Temčenko Ludmila (14.12.1927 - 09.02.2018)
Tetereva Jefrosija (20.03.1942 - 12.02.2018)
Vasjukova Efimija (25.06.1941 - 09.02.2018).
D-fakti.lv
Добавить комментарий