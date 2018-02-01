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Новости Общество | 15 февраля 2018 | 21:19

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 7 по 13 февраля 2018 года в Даугавпилсском загсе было выдано 27 справки о смерти.

В мир иной ушли:

Bakša Arkādijs (14.11.1949 - 11.02.2018)
Fjodorovs Sergejs (19.02.1990 - 08.02.2018)
Fomina Aksenija (09.03.1924 - 10.02.2018)
Formakova Janīna (20.09.1953 - 08.02.2018)
Grigorjeva Antoņina (08.08.1958 - 07.02.2018)
Kazakovs Vladimirs (26.12.1934 - 10.02.2018)
Kokina Tekla (21.03.1934 - 11.02.2018)
Lavrentjevs Marks (21.04.1962 - 09.02.2018)
Lazuko Ingrīda (19.06.1957 - 11.02.2018)
Lisovs Valērijs (06.02.1978 - 11.02.2018)
Ļahovičs Jānis (17.06.1939 - 12.02.2018)
Markova Anfeja (26.12.1943 - 13.02.2018)
Pirtiņa Marfa (28.09.1927 - 07.02.2018)
Pukinska Ģertrūde (24.07.1944 - 12.02.2018)
Puškeļs Staņislavs (10.08.1942 - 08.02.2018)
Ravbiško Leonīds (01.11.1928 - 10.02.2018)
Rubins Pāvels (30.09.1924 - 12.02.2018)
Savčenko Valentīna (25.09.1936 - 07.02.2018)
Sažina Jevgeņija (26.03.1930 - 04.02.2018)
Sisojevs Romāns (24.11.1935 - 10.02.2018)
Smirnova Raisa (07.09.1929 - 12.02.2018)
Stroganovs Zaharijs (14.02.1946 - 06.02.2018)
Šaļte Veronika (09.10.1933 - 12.02.2018)
Šinkova Irina (21.01.1962 - 09.02.2018)
Temčenko Ludmila (14.12.1927 - 09.02.2018)
Tetereva Jefrosija (20.03.1942 - 12.02.2018)
Vasjukova Efimija (25.06.1941 - 09.02.2018).

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