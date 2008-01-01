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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

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Новости Латвия | 15 февраля 2018 | 21:29

В пятницу увеличится облачность, но немного потеплеет

meteo.lv

В пятницу в Латвии увеличится облачность, местами пройдет небольшой снег, сообщает агентство ЛЕТА.

Максимальная температура воздуха днем составит +1..-4 градуса.

Будет дуть слабый или умеренный юго-восточный ветер.

В Риге в пятницу ожидается преимущественно облачная погода без значительных осадков. Температура воздуха составит от -6..-7 градусов ночью и с утра до -2 градусов днем.

TVnet.lv

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