13 пар зарегистрировались в Даугавпилсском ЗАГСЕ в День Валентина

Новости Общество | 15 февраля 2018 | 20:59

В День всех влюбленных, 14 февраля, Даугавпилсский ЗАГС зарегистрировал 13 новых семейных пар. Число не однозначное, хотя кто знает, может быть это к счастью и семейному долголетию.

Знаменательно, когда день рождения новой семьи совпадает с таким милым праздником. Сегодня многие признаются друг другу в любви и, может быть, решат в будущем создать семью.

Так найдем же время для своих любимых, скажем им нежные слова и не забудем, что любовь – основа крепких семей и долгих взаимоотношений. А тем, кто зарегистрировал свои отношения 14 февраля, пожелаем взаимного уважения, любви и долгих лет совместной жизни.

Daugavpils.lv