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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
16 февраля
День провозглашения Литовской Республики
Именины:
Джульета, Юлия / Адриан, Анна
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Сегодня с утра вы, возможно, не сможете найти свои розовые очки, и мир предстанет пред вами в сероватых тонах. Ну не все же радоваться жизни, надо и передохнуть иногда.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 15 февраля 2018 | 20:59
13 пар зарегистрировались в Даугавпилсском ЗАГСЕ в День Валентина
В День всех влюбленных, 14 февраля, Даугавпилсский ЗАГС зарегистрировал 13 новых семейных пар. Число не однозначное, хотя кто знает, может быть это к счастью и семейному долголетию.
Знаменательно, когда день рождения новой семьи совпадает с таким милым праздником. Сегодня многие признаются друг другу в любви и, может быть, решат в будущем создать семью.
Так найдем же время для своих любимых, скажем им нежные слова и не забудем, что любовь – основа крепких семей и долгих взаимоотношений. А тем, кто зарегистрировал свои отношения 14 февраля, пожелаем взаимного уважения, любви и долгих лет совместной жизни.
Daugavpils.lv
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