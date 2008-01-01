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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

16 февраля

День провозглашения Литовской Республики

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Сегодня с утра вы, возможно, не сможете найти свои розовые очки, и мир предстанет пред вами в сероватых тонах. Ну не все же радоваться жизни, надо и передохнуть иногда.

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Новости Общество | 15 февраля 2018 | 20:59

13 пар зарегистрировались в Даугавпилсском ЗАГСЕ в День Валентина

В День всех влюбленных, 14 февраля, Даугавпилсский ЗАГС зарегистрировал 13 новых семейных пар. Число не однозначное, хотя кто знает, может быть это к счастью и семейному долголетию.

Знаменательно, когда день рождения новой семьи совпадает с таким милым праздником. Сегодня многие признаются друг другу в любви и, может быть, решат в будущем создать семью.

Так найдем же время для своих любимых, скажем им нежные слова и не забудем, что любовь – основа крепких семей и долгих взаимоотношений. А тем, кто зарегистрировал свои отношения 14 февраля, пожелаем взаимного уважения, любви и долгих лет совместной жизни.

Daugavpils.lv

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