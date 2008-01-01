Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
16 февраля
День провозглашения Литовской Республики
Именины:
Джульета, Юлия / Адриан, Анна
Гороскоп на день
Близнецы
21 мая
- 21 июня
Сегодня вы вполне можете позволить себе менять решение на каждом шагу, бессовестно подводить людей, имевших неосторожность на вас положиться и т.д. и т.п. Обаяние вашей улыбки искупит тяжесть любой вины.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -8 .. -10 C
- Утро
- -8 .. -10 C
- День
- -5 .. -7 C
- Вечер
- -5 .. -7 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2348 ()
|GBP
|0.8904 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|70.8493 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Приглашаем на бесплатные курсы по интеграции в Даугавпилсе
Общество “ERFOLG” организует курсы по интеграции, цель которых предоставить учащимся актуальную и по ...
2. Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей {2}
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
5. Зато нас по головке погладят! {127}
6. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
7. Дума профинансирует Даугавпилсский театр
8. Спецназ на Резекненском рынке изъял более 200 000 сигарет
9. Автобусы и трамваи {158}
10. В пятницу мороз ослабнет, местами пройдет небольшой снег
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 15 февраля 2018 | 20:57
Два дня в Даугавпилсской городской думе гостили тени
День теней в Даугавпилсской Думе прошел 14 и 15 февраля. Все потому, что желающих посмотреть на то, как работают структуры самоуправления, лично мэр и его заместители в этом году было достаточно.
46 юношей и девушек оттеняли специалистов Молодежного отдела, Отдела общественных отношений, Департамента планирования городской среды и строительства, Юридического департамента. Своя тень была и у председателя Комитета по образованию и культуре Яниса Дукшинского.
Первый вице-мэр Даугавпилса Игорь Прелатов, встретив своих теней в кабинете в начале рассказал им об особенностях структуры самоуправления и о том, за какие сферы приходится отвечать на этом посту, а потом устроил экскурсию по помещениям главного городского офиса.
Попутно приходилось отвечать на вопросы школьников.
15 февраля тени пришли посмотреть на работу председателя Думы Рихарда Эйгима. В своем плотном графике работы мэр нашел время в неформальной обстановке побеседовать со школьниками. И здесь состоялся серьёзный двухсторонний диалог о молодежных проблемах города. Председатель Даугавпилсской думы подробно расспросил учеников об их видении развития молодежной политики, о мероприятиях, необходимых для молодого поколения.
Рихард Эйгим отметил важность таких неформальных встреч и пожелал своим теням получить хорошее образование и подумать о политической карьере, чтобы в будущем работать на благо города. Как принимаются решения школьники увидели, посетив заседания комитетов Думы.
Отметим также, что все участники мероприятия получили от Думы памятные подарки
Daugavpils.lv
Добавить комментарий