Два дня в Даугавпилсской городской думе гостили тени

Новости Общество | 15 февраля 2018 | 20:57

День теней в Даугавпилсской Думе прошел 14 и 15 февраля. Все потому, что желающих посмотреть на то, как работают структуры самоуправления, лично мэр и его заместители в этом году было достаточно.

46 юношей и девушек оттеняли специалистов Молодежного отдела, Отдела общественных отношений, Департамента планирования городской среды и строительства, Юридического департамента. Своя тень была и у председателя Комитета по образованию и культуре Яниса Дукшинского.

Первый вице-мэр Даугавпилса Игорь Прелатов, встретив своих теней в кабинете в начале рассказал им об особенностях структуры самоуправления и о том, за какие сферы приходится отвечать на этом посту, а потом устроил экскурсию по помещениям главного городского офиса.

Попутно приходилось отвечать на вопросы школьников.

15 февраля тени пришли посмотреть на работу председателя Думы Рихарда Эйгима. В своем плотном графике работы мэр нашел время в неформальной обстановке побеседовать со школьниками. И здесь состоялся серьёзный двухсторонний диалог о молодежных проблемах города. Председатель Даугавпилсской думы подробно расспросил учеников об их видении развития молодежной политики, о мероприятиях, необходимых для молодого поколения.

Рихард Эйгим отметил важность таких неформальных встреч и пожелал своим теням получить хорошее образование и подумать о политической карьере, чтобы в будущем работать на благо города. Как принимаются решения школьники увидели, посетив заседания комитетов Думы.

Отметим также, что все участники мероприятия получили от Думы памятные подарки

Daugavpils.lv