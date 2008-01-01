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Новости Спорт | 15 февраля 2018 | 20:55
«Я посвящу свое выступление Латвии и Даугавпилсу» – фигурист Васильев
Почти четверть века Латвия не была представлена в фигурном катании на Зимних Олимпиадах, но всё изменилось на Играх в Пхенчхане. 18-летний спортсмен Денис Васильев готовится защищать честь страны – а его родной Даугавпилс и множество болельщиков по всей Латвии готовятся не спать и ждать прямой телетрансляции в ночь на 16 февраля, когда ему предстоит выйти на лед в Корее.
Особенно сильно будут переживать даугавпилчане – 12-классники Русского лицея и те, кто в городской думе ведает развитием спорта.
Лед Даугавпилсского холла, где сейчас тренируются фигуристы самого младшего возраста, стал первым, на который в 4 годика впервые выкатился на коньках Денис. Это было счастливое стечение обстоятельств, и теперь город может гордиться земляком-олимпийцем, говорит руководитель Детско-юношеской спортшколы Имант Утинанс. Он характеризует Дениса как талантливого и целеустремленного спортсмена.
«С 2003 года Денис тренировался здесь, - говорит Утинанс. - У одной тренера, Сероваткиной, затем у россиянки Ивановой.
Когда он стал показывать хорошие результаты – уехал, ему у нас стало тесно. Отправился во Францию, там его тренировала литовский тренер [Ингрида Снескене], а ее сменил российский тренер Алексей Урманов, и теперь вот Стефан Ламбьель», - перечислил он.
У Дениса есть не только талант, продолжил Утинанс, но и мама, которая ему всячески помогала и продвигала его. Оказывало поддержку и самоуправление по мере своих финансовых возможностей, и спортшкола.
»Этот симбиоз и дал результат. Не каждая школа, не каждый город может гордиться, что ее ученик стартует на Олимпиаде!» - считает Утинанс.
Денис Васильев, по оценке главы спортшколы, целеустремлен феноменально, до фанатизма. И это редкость не только в городе, но и в Латвии, а его пример, конечно, воодушевляет других.
По словам и.о. руководителя спортивного департамента Даугавпилсской думы Михаила Енбаева, Денис, без сомнений, сейчас самый популярный в городе спортсмен. В голосовании за лидеров спорта по итогам 2017 года Васильев – на первом месте с большим отрывом.
В родном городе читают, что на первой для Дениса Олимпиаде он выступит успешно – ему прочат место в первой десятке. Даугавпилчане, опрошенные Latvijas radio, не скупятся на похвалы и добрые пожелания своему земляку.
«Будем держать кулаки, пожелаем успехов, и чтоб без травм! – сказал один из них. – Если будет возможность, посмотрим прямую трансляцию его выступления».
Вернуться с Олимпиады целым, невредимым и с хорошими результатами желают Денису и одноклассники. В Русском лицее создана посвященная ему выставка.
Именно школа, семья, родной город – то, что придает ему сил, рассказал сам спортсмен ранее в интервью Латвийскому радио 4. Говорит, любит учиться, узнавать новое, а в школе – хорошая компания товарищей и приятная атмосфера.
«Домой всегда возвращаюсь с большим удовольствием. Если б я тут не учился, может, меня вообще бы домой не отпускали, поэтому хоть на три дня, но я дома»,- сказал Денис.
С нетерпением ждут его выступления одноклассники Диана, Кармен и Даниил. Они его уже пару месяцев не видели. По словам Даниила, уже классе в 6-7-м было заметно, что Васильев – серьезный спортсмен. Ребята рассказали, что одноклассник упорно тренировался с первого класса. Но есть у него и другое увлечение, творческое – рисование.
«Спорт – его жизнь, он без этого не может. Думаю, у него всё получится, потому что он человек серьезный», - отмечает Даниил.
Несмотря на то, что Денис учится дистанционно, у него хорошие отметки. По словам друга, на Олимпиаде для фигуриста будут важнее всего прыжки – у товарищей замирает сердце в моменты, когда он прыгает. Диана и Кармен добавили, что желают Денису порадоваться участию в грандиозных состязаниях – первых, но наверняка не последних в его карьере.
Учитель истории Елена Васильева, классный руководитель спортсмена, тоже не сомневается, что ему будет сопутствовать успех. Она, как и другие горожане, переживает за него, следит за его успехами и желает удачи.
Дениса, который в предыдущий раз физически присутствовал в школе еще в декабре, интересует история, рассказала педагог – в особенности история Японии. Он поэтому учит японский язык.
Юноша определенно не болен «звездной болезнью», уверена она: «Нет-нет! Он очень открытый, чувствительный, симпатичный молодой человек.
Для меня всякий раз большая радость поговорить с ним при встрече. Очень интересный человек», - отметила она.
В марте Денису предстоит вернуться в Даугавпилс – впереди экзамены, сообщила учительница. Он занимается с частным преподавателем, готовится.
Фигурист Денис Васильев, который на Зимней Олимпиаде представляет Латвию, выйдет на лед Пхенчхана около 5 часов утра по латвийскому времени. Прямая трансляция выступлений фигуристов в короткой программе - на LTV7 в 5:10.
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