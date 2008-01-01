Для участников СЭЗ в Латгалии расширят список льгот

Новости Экономика | 14 февраля 2018 | 21:02

LSM LSM

Хотя 2017-й год для Резекненской специальной экономической зоны (СЭЗ) завершился с общим оборотом в 95 миллионов евро, на 13% больше, чем в предыдущем периоде, Министерство по охране окружающей среды и региональному развитию (VARAM) планирует расширить список экономических послаблений для тех компаний, что работают в Резекненской и Латгальской СЭЗ.

С момента создания Резекненской специальной экономической зоны 20 лет назад оборот предприятий, работающие в СЭЗ, достиг исторического максимума, сообщила Латгальской студии Latvijas raio управляющая экономической зоной в Резекне Сандра Эжмале.

«Это самый высокий оборот наших предприятий с момента создания специальной экономической зоны. В этом году к нам добавилось новое предприятие – Alfa Lithium. Наши существующие предприятия продолжают развитие, продолжают увеличивать производственные объемы и начинают новые проекты развития в Резекне».

Предприятиям, которые находятся в СЭЗ, предоставляются скидки по налогам на недвижимость, подоходному налогу с предприятий и по инвестиционным выплатам. Объемы льгот зависят от оборота и количества сотрудников, занятых на производстве, говорит Эжмале.

«В скидках на налог на недвижимость – 120-1320 тысяч евро. Что относится к скидке на налог от прибыли предприятия, то трудно прогнозировать. Она очень зависит от разных обстоятельств. В 2016 году было много успешных предприятий, где-то 2/3 предприятий работали с прибылью и получали скидки по налогу на прибыль. Каким был прошлый год, трудно сказать».

В Резекненской СЭЗ сейчас работает 19 предприятий. В основном они заняты в сфере дерево- и металлообработки. Кроме экономических показателей, компании отличаются на других уровнях. Предприятие NewFuels получило приз «Экспорт и инновации – 2017» от Латвийского агентства инвестиций и развития в категории средних и больших предприятий. Как рассказал председатель правления NewFuels Роман Вдовиченко, это был приятный сюрприз:

«Мы были удивлены, так как неожиданным было такое внимание к нам. Это, конечно, приятно. Мы подготовились – была презентация, была экскурсия, была серьёзная комиссия в составе 15 человек, которая посетила наше предприятие. Мы попали в номинацию из 30 предприятий, которые были выбраны, как претенденты. Были очень удивлены в хорошем смысле слова».

NewFuels занимается производством древесных гранул – до 220 тысяч тонн ежегодно. Продукция делается из местного сырья и полностью экспортируется в Нидерланды. На заводе работает более 60 человек, а в ближайших планах у компании увеличить свои мощности на 20%. Предприятие пришло в Латгалию с Украины, пояснил Роман Вдовиченко.

«Данный регион был выбран через призму законодательной базы в Латвии в целом и через призму свободной экономической зоны – те условия, которые предоставляет Резекненская свободная экономическая зона, дают возможность нам развиваться».

VARAM считает, что список льгот для СЭЗ в регионе следует расширить еще больше. Одна из возможных мер – учитывать зарплату на каждое новое рабочее место. Оклад рабочего будет рассматриваться как инвестиция, с которой также можно будет получать налоговую скидку, говорит директор департамента региональной политики VARAM Райвис Бремшмит:

«В данный момент инвестициями считаются вложения в техническое оборудование, инфраструктуру. Нововведение заключается в том, что вложением будет считаться зарплата, выплачиваемая на новом рабочем месте. Раньше инвестициями считались потраченные, к примеру, 100 000 евро или миллион за оборудование. Теперь под это будут попадать издержки на зарплаты. Скидка будет рассчитываться пропорционально вложениям. Но эту налоговою скидку можно будет применять только для новых рабочих мест».

При этом следует учитывать, что небольшим коммерсантам надо будет содержать новое рабочее место не менее трех лет, а крупным не менее пяти. Пока эти поправки к законопроекту находятся на стадии обсуждения. При идеальном раскладе, пройдя все инстанции, законопроект может вступить в силу в следующем году.

Как уже писал Rus.lsm.lv, если в Резекненской СЭЗ наблюдается вполне положительная динамика, то Латгальская СЭЗ оказалась выгодна не всем предпринимателям. Пока там насчитывается только шесть компаний.

LSM