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Извечная борьба меж здравым смыслом движениями души, время от времени происходящая в душе каждого человека, сегодня может совершенно выбить вас из колеи. Постарайтесь отдать на нее не слишком много сил.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 14 февраля 2018 | 20:59
На Праздник песни и танца зарегистрировалось 42 822 участника
Сегодня заканчивается прием заявок на XXVI Всеобщий латвийский Праздник песни и танца. На текущий момент зарегистрировалось 42 822 участника. Однако многие не успели этого сделать, рассказала в интервью Latvijas Radio исполнительный директор мероприятия Эва Юхневича.
По ее словам, те, кто не успел зарегистрироваться в интернете и до сих пор хочет принять участие, должны написать заявление, которое рассмотрят организаторы праздника.
Сейчас руководителям коллективов надо будет подтвердить в электронной системе составы групп, а краевым координаторам утвердить их участие.
Желающие поучаствовать в мероприятии должны были зарегистрироваться в электронной системе с 1-го по 13-е февраля.
В этом году впервые используется регистрация в интернете. Она заменила привычные бумажные анкеты, обработка которых требовала много времени и увеличивала риск допустить ошибку. Новая система облегчит жизнь организаторам, поскольку в этом году участвуют более 40 000 человек из 21 страны.
Регистрация необходима, поскольку в ходе праздника участникам выдадут специальные идентификационные карты, с помощью которых можно бесплатно пользоваться общественным транспортом, а также получить бесплатный обед и ужин.
Как уже сообщал Rus.Lsm.lv, цена билетов на мероприятие составит от 2 до 65 евро.
Праздник песни и танца в Риге начнется 30 июня и продлится до 8 июля. Программа очень обширная, а всего планируется показать 44 бесплатных и 19 платных выступлений.
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