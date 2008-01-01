В Латвии задержан груз кораллов весом более 14 тонн

Новости Происшествия | 14 февраля 2018 | 20:52

В конце прошлого года сотрудники таможенного управления Службы госдоходов (СГД) задержали груз кораллов весом 14 350 килограммов. Он без необходимых разрешений провозился транзитом через Латвию из Китая в Белоруссию.

Такое большое количество кораллов латвийская таможня задержала впервые. Было начато дело об административном нарушении, сообщила агентству ЛЕТА представитель СГД Алена Зандере.

В конце декабря 2017 года на пункте таможенного контроля Рижского свободного порта была заявлена процедура транзита двух товаров — коралловый песок и камешки для аквариумов. Во время проверки у таможенников возникли подозрения, что перевозятся кораллы, включенные в приложения Вашингтонской конвенции 1973 года о международной торговле находящимися под угрозой уничтожения видами диких животных и растений (CITES).

Представители Управления охраны природы и эксперты Латвийского музея природы провели экспертизу задержанных товаров. Экспертиза показала, что в грузе находились коралловые камни вида Scleractinia, торговля которыми ограничена конвенцией CITES и правовыми актами ЕС. На вывоз этих кораллов из Китая и провоз транзитом через ЕС необходимо разрешение китайского надзорного учреждения CITES на экспорт или реэкспорт.

Изъятые кораллы переданы Госагентству обеспечения. Указанная в сопроводительных документах стоимость груза — 33,5 тыс. долларов США.

LSM