Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
14 февраля
День святого Валентина, день всех влюбленных
Именины:
Валентинс / Василий, Семён, Тимофей
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Сегодня вам может оказаться трудно доверять некоторым людям вокруг вас. Если инстинкт столь настоятельно требует внимания, то к нему стоит прислушаться. Отход на оборонительные позиции в данном случае - лучшее, что вы можете сделать.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -4 .. -6 C
- Утро
- -3 .. -5 C
- День
- .. -2 C
- Вечер
- -3 .. -5 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2263 ()
|GBP
|0.886 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|71.0851 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Приглашаем на бесплатные курсы по интеграции в Даугавпилсе
Общество “ERFOLG” организует курсы по интеграции, цель которых предоставить учащимся актуальную и по ...
2. Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей {2}
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
5. Зато нас по головке погладят! {127}
7. Пособия приемным семьям и детям-сиротам увеличены
8. Жильцы реновированных домов платят за отопление в два раза меньше
9. В даугавпилсский комплекс по переработке и приёму зерновых вложат миллионы
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 13 февраля 2018 | 21:45
Февраль и март будут по-зимнему суровыми
Изменение потоков в стратосфере над Арктикой позволяет сделать предположение о том, что в конце феврале и марте в Европе, в том числе и в Латвии ожидается морозная и снежная погода, говорится в обновленном прогнозе синоптиков, сообщает ЛЕТА.
Согласно исследованиям Отдела изучения атмосферы и окружающей среды американской компании Verisk Analytics, в конце февраля и марте морозная погода будет стоять по всей Евразии, в особенности это касается центральной и восточной части Сибири, а также востока Европы, в том числе стран Балтии.
Как результат — в середине марта в странах Балтия температура воздуха будет на пару градусов ниже нормы.
Ранее синоптики прогнозировали относительно теплый февраль и март, но произошли изменения потоков в стратосфере. Специалисты говорят о самой значительной амплитуде в истории наблюдений. Поэтому прежние прогнозы потеряли свою актуальность.
Процессы, которые ученые наблюдают в стратосфере, уже в ближайшую неделю отразятся на погоде: велика вероятность того, что антициклоны блокируют привычное движение потоков воздуха с запада, что усилит влияние холодных масс с Арктики.
В Европе вероятна морозная погода. Столбик термометра в странах Балтии по ночам в марте может опускаться до отметки в -20 градусов, но днем будет гораздо теплее.
По прогнозам Global Forecast System, до 19 февраля в Латвии будет чуть выше нуля градусов, а похолодание ожидается в начале мартa, вероятен снегопад.
Добавить комментарий