Февраль и март будут по-зимнему суровыми

Новости Латвия | 13 февраля 2018 | 21:45

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Изменение потоков в стратосфере над Арктикой позволяет сделать предположение о том, что в конце феврале и марте в Европе, в том числе и в Латвии ожидается морозная и снежная погода, говорится в обновленном прогнозе синоптиков, сообщает ЛЕТА.

Согласно исследованиям Отдела изучения атмосферы и окружающей среды американской компании Verisk Analytics, в конце февраля и марте морозная погода будет стоять по всей Евразии, в особенности это касается центральной и восточной части Сибири, а также востока Европы, в том числе стран Балтии.

Как результат — в середине марта в странах Балтия температура воздуха будет на пару градусов ниже нормы.

Ранее синоптики прогнозировали относительно теплый февраль и март, но произошли изменения потоков в стратосфере. Специалисты говорят о самой значительной амплитуде в истории наблюдений. Поэтому прежние прогнозы потеряли свою актуальность.

Процессы, которые ученые наблюдают в стратосфере, уже в ближайшую неделю отразятся на погоде: велика вероятность того, что антициклоны блокируют привычное движение потоков воздуха с запада, что усилит влияние холодных масс с Арктики.

В Европе вероятна морозная погода. Столбик термометра в странах Балтии по ночам в марте может опускаться до отметки в -20 градусов, но днем будет гораздо теплее.

По прогнозам Global Forecast System, до 19 февраля в Латвии будет чуть выше нуля градусов, а похолодание ожидается в начале мартa, вероятен снегопад.

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