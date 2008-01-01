В среду в Латвии похолодает, особенно в восточных регионах

Новости Латвия | 13 февраля 2018 | 21:39

Пресс-фото Пресс-фото

В среду в восточную часть Латвии из России поступят более холодные воздушные массы, на остальной части территории страны температура воздуха понизится лишь немного, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.

Ожидается преимущественно облачная погода, местами, в основном в восточных регионах, небольшой снегопад. Ночью и утром во многих местах возможна дымка, в западной части Латвии — туман. Восточный ветер будет слабым.

Температура воздуха ночью и утром — от -1 до -7 градусов, на востоке страны — до -11 градусов. Днем потеплеет до +2..-2 градусов, в восточной части Латвии сохранится мороз до -7 градусов.

В Риге в среду будет преимущественно облачно, днем возможен небольшой снег. Слабый восточный ветер, температура воздуха — от 0 до -3 градусов.

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