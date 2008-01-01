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Новости Происшествия | 13 февраля 2018 | 20:36

Двойное убийство в Резекне: мужчина сам явился с повинной

Пресс-фото

В конце минувшей недели в Резекне произошло двойное убийство, сообщил агентству LETA начальник Государственной полиции Интс Кюзис.

Мужчина убил свою гражданскую жену и ее брата.

Подозреваемый сам пришел в полицию и признался в убийстве, объяснив содеянное конфликтом на бытовой почве.

Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Делфи

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