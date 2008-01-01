Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

14 февраля

День святого Валентина, день всех влюбленных

Именины:
Валентинс / Василий, Семён, Тимофей

Гороскоп на день

Весы
24 сентября
- 23 октября

Чем жаловаться на судьбу, порадуйтесь лучше тому, что имеете. В противном случае вы рискуете упустить и этот повод. Не давайте никому советов, их сегодня не оценят.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
Ночь
-4 .. -6 C
Утро
-3 .. -5 C
День
.. -2 C
Вечер
-3 .. -5 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Приглашаем на бесплатные курсы по интеграции в Даугавпилсе

Общество “ERFOLG” организует курсы по интеграции, цель которых предоставить учащимся актуальную и по ...

2. Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей {2}

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

5. Зато нас по головке погладят! {127}

6. Ушли в мир иной...

7. Пособия приемным семьям и детям-сиротам увеличены

8. Жильцы реновированных домов платят за отопление в два раза меньше

9. В даугавпилсский комплекс по переработке и приёму зерновых вложат миллионы

10. Снизить тариф на вывоз мусора поможет новая котельная

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {158}

 

Новости Происшествия | 13 февраля 2018 | 20:32

Гражданин России пытался дать взятку пограничнику

Пресс-фото

В минувшую субботу, 10 февраля, на КПП "Патерниеки" был задержан гражданин России, который пытался передать взятку сотруднику латвийской Государственной пограничной службы.

В ГПС сообщили, что пересечении границы у россиянина констатировали отсутствие страховки на грузовой автомобиль. Чтобы избежать наказания, водитель пытался уладить вопрос, предложив пограничнику деньги.

Как отмечают в ГПС, мужчина 1969 г.р. задержан и передан для дальнейших следственных действий Госполиции. По делу начат уголовный процесс.

Делфи

Добавить комментарий

 