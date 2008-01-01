Гражданин России пытался дать взятку пограничнику

Новости Происшествия | 13 февраля 2018 | 20:32

Пресс-фото Пресс-фото

В минувшую субботу, 10 февраля, на КПП "Патерниеки" был задержан гражданин России, который пытался передать взятку сотруднику латвийской Государственной пограничной службы.

В ГПС сообщили, что пересечении границы у россиянина констатировали отсутствие страховки на грузовой автомобиль. Чтобы избежать наказания, водитель пытался уладить вопрос, предложив пограничнику деньги.

Как отмечают в ГПС, мужчина 1969 г.р. задержан и передан для дальнейших следственных действий Госполиции. По делу начат уголовный процесс.

Делфи