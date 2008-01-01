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Новости Происшествия | 13 февраля 2018 | 20:32
Гражданин России пытался дать взятку пограничнику
В минувшую субботу, 10 февраля, на КПП "Патерниеки" был задержан гражданин России, который пытался передать взятку сотруднику латвийской Государственной пограничной службы.
В ГПС сообщили, что пересечении границы у россиянина констатировали отсутствие страховки на грузовой автомобиль. Чтобы избежать наказания, водитель пытался уладить вопрос, предложив пограничнику деньги.
Как отмечают в ГПС, мужчина 1969 г.р. задержан и передан для дальнейших следственных действий Госполиции. По делу начат уголовный процесс.
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