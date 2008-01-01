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Новости Общество | 13 февраля 2018 | 20:25
Женщина выбросила с 5-го этажа мешки со щенками: начат уголовный процесс
В Даугавпилсе, с 5-го этажа дома номер 30 по ул. Гайсмас выбросили два мешка, в котором находились щенки. Как отмечает программа Bez Tabu, к счастью, это видела свидетельница, которая смогла спасти одну из собак.
"Мне было непонятно, зачем что-то выбрасывать из окна. Присмотрелась и заметила, что один из пакетов шевелится. Из пакета доносился писк. Попросила друга, чтобы сходил и посмотрел. Сначала думала, что выбросили котят. Друг ушел. Спустя несколько минут вернулся домой, на ладошке у него был маленький щенок. Он писался кровью. Мы подумали, что с ним все плохо. Он очень много двигался. Сначала поместили его на диван, он стал двигаться по дивану. У нас было только молоко и пипетка. Пытались его покормить, но он не хотел. Тогда друг взял щенка в руки и попытался покормить. И щенок стал пить. Потом положили его в коробку. Он был очень активен, словно искал свою маму", — рассказывает Дина, которая спасла малыша.
При проверке во втором пакете нашли второго щенка. К сожалению, при падении он разбился. Диaна вместе с другом вызвали полицию.
"Мы все рассказали полицейским. Они пошли к тем жильцам. После этого вернулись обратно к нам. Говорили , что у женщины там не все в порядке с головой. И мать у нее тоже не совсем в себе. Еще полицейские сказали, что они требовали, чтоб мы вернули им обратно выжившего щенка. Того, что только что выбросили с пятого этажа… Да, это мать той женщины так сказала, дескать им щенок очень нужен. Конечно, мы его не отдали", — пояснила Диана.
Квартиру, из окна которой выбросили щенков, проживают мать с дочкой. На следующий день после трагического ЧП хозяин квартиры попросил их съехать. По словам соседей, у женщин были две больших собаки, одна из которых недавно куда-то пропала.
Известно, что женщины перебрались в другое съемное жилье, забрав родившую суку и одного оставленного себе щенка.
Выживший щенок доставлен в Даугавпилсский приют для животных, где ему дали кличку — Летчик. Диана, которая спасла животное от верной гибели, собирается в скором времени забрать щенка себе.
По делу начаты административный и уголовный процессы.
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