Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
14 февраля
День святого Валентина, день всех влюбленных
Именины:
Валентинс / Василий, Семён, Тимофей
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Сегодня у вас не будет особой нужды в компании. Не стоит бороться с желанием уединиться, просто доведите до сведения окружающих, где вас можно найти, и покиньте шумное сборище.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -4 .. -6 C
- Утро
- -3 .. -5 C
- День
- .. -2 C
- Вечер
- -3 .. -5 C
- Ветер
- 2 .. 4 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2263 ()
|GBP
|0.886 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|71.0851 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Приглашаем на бесплатные курсы по интеграции в Даугавпилсе
Общество “ERFOLG” организует курсы по интеграции, цель которых предоставить учащимся актуальную и по ...
2. Виталию Трусевичу нужна поддержка милосердных людей {2}
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
5. Зато нас по головке погладят! {127}
7. Пособия приемным семьям и детям-сиротам увеличены
8. Жильцы реновированных домов платят за отопление в два раза меньше
9. В даугавпилсский комплекс по переработке и приёму зерновых вложат миллионы
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 13 февраля 2018 | 20:21
На подпольном складе изъято более 9 миллионов нелегальных сигарет
Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями Латгальского регионального управления полиции ликвидировали в Даугавпилсе крупнейший за последние годы склад, на котором хранилось более 9 миллионов сигарет без акцизных марок и с белорусскими акцизными марками. В рамках следствия задержаны двое членов организованной преступной группировки.
Задержание проводилось в рамках расследования начатого 1 февраля уголовного процесса, когда сотрудники Криминальной полиции задержали в Даугавпилсе мужчину 1970 г.р. и конфисковали у него 10 000 сигарет с белорусскими акцизными марками.
Как отмечают в Латгальском региональном управлении полиции, 7 февраля была проведена повторная проверка — стражи порядка решили проверить машину упомянутого ранее члена преступной группировки. В салоне авто обнаружили 120 000 сигарет без акцизных марок.
Также был задержан и второй подозреваемый — мужчина 1971 г.р., ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные преступления. Во время проверки ангара, принадлежавшего второму задержанному, следователи нашли 9 240 000 сигарет с акцизными марками Республики Беларусь.
Следствие по делу продолжается.
Добавить комментарий