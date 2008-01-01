На подпольном складе изъято более 9 миллионов нелегальных сигарет

Новости Происшествия | 13 февраля 2018 | 20:21

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Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями Латгальского регионального управления полиции ликвидировали в Даугавпилсе крупнейший за последние годы склад, на котором хранилось более 9 миллионов сигарет без акцизных марок и с белорусскими акцизными марками. В рамках следствия задержаны двое членов организованной преступной группировки.

Задержание проводилось в рамках расследования начатого 1 февраля уголовного процесса, когда сотрудники Криминальной полиции задержали в Даугавпилсе мужчину 1970 г.р. и конфисковали у него 10 000 сигарет с белорусскими акцизными марками.

Как отмечают в Латгальском региональном управлении полиции, 7 февраля была проведена повторная проверка — стражи порядка решили проверить машину упомянутого ранее члена преступной группировки. В салоне авто обнаружили 120 000 сигарет без акцизных марок.

Также был задержан и второй подозреваемый — мужчина 1971 г.р., ранее неоднократно попадавший в поле зрения правоохранительных органов за аналогичные преступления. Во время проверки ангара, принадлежавшего второму задержанному, следователи нашли 9 240 000 сигарет с акцизными марками Республики Беларусь.

Следствие по делу продолжается.

Делфи