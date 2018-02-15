Вакансии Даугавпилсского агентства занятости

Новости Общество | 13 февраля 2018 | 20:15

На 12 февраля 2018 года в Даугавпилсском филиале Государственного агентства занятости были зарегистрированы свободные места по более чем 90 профессиям.

Вакансии:

- автомеханик;

- ассистент радиолога;

- бармен;

- бетонщик;

- бригадир (в области строительства);

- водители грузовых автомобилей (международные перевозки);

- водитель тракторной техники;

- водитель транспортных средств (перевозки опасных грузов);

- врачи;

- дамский парикмахер;

- дизайнер одежды;

- доярки;

- жестянщик;

- закройщик;

- инженер дорожного строительства;

- инженер-механик;

- инженер - технолог (машиностроение);

- инженер-строитель систем тепло-, газо- и водоснабжения;

- инженеры - программисты/ инженеры - электронщики;

- инженеры - проектировщики;

- инженеры -строители;

- инспектор (здравоохранение);

- интервьюер;

- каменщики;

- кассир (работа в Риге);

- клейщик обуви;

- комплектовщики;

- кондитеры;

- конструктор (машиностроение);

- консультант клиентов по продажам;

- контролёр швейного производства;

- коптильщик рыбы;

- кровельщики;

- маляр;

- маркировщик изделий (работа в Кекаве);

- мастер швейного производства;

- менеджеры по продажам;

- младший сотрудник муниципальной полиции;

- монтажник строительных металлоконструкций;

- монтёр по сборке кабеля;

- мясник (работа в Германии);

- обработчик рыбы (работа в Калкунах);

- оператор гладильного оборудования;

- оператор швейного оборудования;

- операторы мясоперерабатывающих предприятий;

- отделочник;

- охранник мобильной группы;

- охранники;

- планировщик материалов;

- плотники;

- повара;

- подсобные работники;

- помощник врача (фельдшер);

- помощник руководителя строительных работ;

- продавец -консультант;

- продавцы розничной торговли;

- психолог (работа в Калупе);

- работник в лес;

- работники службы бистро (работа в Риге);

- рубщик мяса (обвальщик) (работа в Рандене);

- руководители проектов;

- руководитель вокального ансамбля (работа в Ликсне);

- руководитель производства по обработке металла;

- руководитель/ монитор - консультант;

- руководитель производственной смены;

- руководитель учебного проекта;

- сантехник;

- сборщик трубопроводов;

- сварщики;

- секретарь-делопроизводитель;

- скотник (Вайкуланы, Ликсна);

- слесарь металлоконструкций;

- слесарь монтажных работ;

- слесарь подвижного состава;

- слесарь–ремонтник;

- социальный работник;

- специалист по коммерческой деятельности;

- специалист по продажам;

- специалист по связям с общественностью;

- специалист по управлению информацией;

- специалист по флористике;

- старший консультант;

- строитель;

- технолог (металлообработка);

- технолог-механик;

- технологи швейного производства;

- токари;

- торговый представитель;

- уборщицы;

- управляющий хозяйством (работа в Калкунах);

- учитель дошкольного образовательного учреждения;

- учитель дошкольного физического воспитания;

- учитель латышского языка;

- учитель литературы (Салиенская средняя школа);

- учитель математики;

- фрезеровщики;

- физиотерапевт;

- швеи;

- шлифовщик;

- штукатур;

- электрики;

- электромеханик лифтов;

- электромонтёр;

- электрослесарь;

- эрготерапевты.

Информация о вакансиях:

- Даугавпилсский филиал ГАЗ , ул. Варшавас 18, каб. Nr.108, тел. 65434561

- www.nva.gov.lv => CV/Vakanču portāls



Для работодателей:

• размещение информации о свободных рабочих местах - тел. 65436023, 20243873

Чтобы во время первых четырех месяцев трудовых отношений компенсировать расходы на транспорт или аренду жилого помещения вдали от места жительства трудоустроившимся лицам, Даугавпилсский филиал ГАЗ призывает работодателей активнее регистрировать вакансии на домашней страничке ГАЗ https://cvvp.nva.gov.lv или в любом филиале ГАЗ.

Подробная информация по тел. 65484369



Государственное агентство занятости приглашает безработных в феврaле 2018 года посетить компьютерные курсы:

 Семинар – Подготовка CV и письма-заявки, использование портала вакансий (15.02.2018.) – 1 день

Если Вы готовы принять участие в обучении и соответствуете данным критериям:

 не участвуете в мероприятиях по обучению или в мероприятиях, которые предусматривают заключение трудового договора, в другом мероприятии по повышению конкурентоспособности;

 старше 30 лет;

Обращайтесь в Даугавпилсский филиал ГАЗ к координирующему эксперту - ул. Варшавас 18, каб. Nr.212, тел. 65433875, 26608863 или к своему агенту.



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