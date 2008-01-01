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Новости Культура | 13 февраля 2018 | 19:34

Пора Масленицу сжигать, зиму провожать!

17 февраля в 12.00 на площади Виенибас начнется традиционное народное гулянье в честь праздника «Масленица». Центр русской культуры при поддержке Даугавпилсской городской думы и Управления культуры подготовил программу: фольклорный концерт, угощение блинами, пирожками и другой снедью, игры, забавы, потешные торги, лошадки и сжигание чучела Масленицы. Гость праздника – ансамбль «Успех» из Ростова-на-Дону.

Зазывать народ на Масленицу будут задорные скоморохи, а театр-студия «Русский дом» подготовил новое театрализованное представление. Гости из России, ансамбль «Успех» порадуют зрителей исполнением народных песен. Творческие коллективы Центра русской культуры также подготовили программу для праздника Масленицы – в концерте примут участие хор «Малиновый звон», фольклорные ансамбли «Русичи» и «Славянка», мужской вокальный коллектив «Вдохновение», молодежный танцевальный ансамбль «Узоры». Центр белорусской культуры представит ансамбль «Лянок».

Желающие полюбоваться на себя в образе русской красавицы или добра молодца, смогут сфотографироваться в мобильном фотоателье - костюмы на выбор предлагаются.

Ребят ожидают катание в праздничной повозке с лошадкой, а также полюбившиеся «колодцы счастья», откуда каждый может вытащить себе подарок. Самые ловкие испытают удачу при попытке взобраться на масленичный столб, и кто-то обязательно унесет домой главный приз – самовар! А проявить удаль молодецкую можно будет в игровом секторе, где предусмотрены эстафеты и народные забавы.

На хлебосольную Масленицу принято готовить сытное и обильное угощение - главным блюдом как раньше, так и сейчас являются круглые и румяные блины. Такими блинами в старину «умасливали» солнце, чтобы грело теплее. Отведать блинков, пирожков, горячей ухи, каши с мясом, чай с булочкой можно будет на веселом празднике. А добавит интереса забытый ныне ритуал раздувания самовара на углях. В повседневной жизни такого уже не увидеть, а на Масленице счастливчики смогут и чай из старинного самовара попробовать.

И в заключение праздника будет сожжена кукла Масленица, почти пятиметровое соломенное чучело. Пышная Масленица олицетворяет уходящую зиму, и чем выше горит костер, тем ближе долгожданное тепло. По поверью, в огне сгорают все напасти и невзгоды.

Встречаемся 17 февраля в полдень на площади Виенибас на праздновании Масленицы!

Центр русской культуры

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