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Новости Общество | 13 февраля 2018 | 19:30
Во владение самоуправления перейдет здание по улице Николая, 17
Здания на территории самого популярного туристического объекта города – Даугавпилсской крепости, постепенно переходят во владения самоуправления.
Здания 8 бастиона почти целиком уже принадлежат городу, в комплекс которого входят здание продуктовых складов, казематы правого и левого флангов, малый пороховой погреб.
В скором будущем еще одно строение этого бастиона по улице Николая, 17 станет имуществом самоуправления. По словам управляющего Крепости Яниса Островского, планы на использование этого здания уже есть. Оценивая техническое состояния здания, он замечает, что крыше нужен капитальный ремонт, однако стены сохранили свою функциональность. Бастион - это своеобразный квартал, который будет развиваться как городок ремесленников и мастеров прикладного искусства.
Горожан и туристов в перспективе ждет ещё один самобытный объект, где можно будет наблюдать за созданием изделий, а также приобрести понравившееся.
Daugavpils.lv
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