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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 13 февраля 2018 | 12:14
Даугавпилс приглашает на II Ресторанную декаду
С 10 по 20 февраля в Даугавпилсе состоится II Ресторанная декада, тема которой является «Кофе и десерты». Так как февраль – это месяц любви и «сладких парочек», гурманов приглашают побаловать свои вкусовые рецепторы вкусными и изысканными десертами.
Поварам участников ресторанной декады была поручена задача приготовить 3 десерта, которые до этого момента не были включены в меню. Таким образом, каждый участник ресторанной декады представит 3 разных десерта, которые повара создали заново. У каждого гурмана будет возможность выбрать и отведать сладкий комплект, который состоит из десерта и горячего напитка (черный кофе, латте, эспрессо и др.). Стоимость и ассортимент сладких комплектов в каждом заведение будет отличаться, таким образом, гурманы смогут насладиться разнообразием десертов.
Во второй ресторанной декаде участвуют: ресторан «ART HUB», «IRISH DUBLIN PUB», развлекательный комплекс «Orange Bowling & Pica Да!», ресторан «PLAZA», кафе «Imbir», ресторан «Silenes Terases», ресторан «Sventes muiža», гастробар "Vēsma".
С более подробной информацией о сладких предложениях можно будет ознакомиться в буклете «Вторая ресторанная декада в Даугавпилсе, с 10 по 20 февраля», где в разделе «Для гурманов культуры», также будет размещена информация о культурных мероприятиях, которые состоятся в этот период времени. Электронная версия буклета будет доступна на домашних страницах организаторов мероприятия, а также www.visitdaugavpils.lv и www.daugavpils.lv.
За информацией можно следить также в социальных сетях.
Планируется, что в этом году ресторанные декады в Даугавпилсе состоятся также с 10 по 20 мая, с 10 по 20 августа и с 10 по 20 ноября.
Главной целью проведения ресторанной декады является заинтересовать людей отведать разнообразную кухню вне дома. Организаторы: HORECA SADARBENCE (сотрудничество в конкурентной среде) – ресторан «ART HUB» (Ивета Лобановска), «Plaza» (Рута Приеде), кафе «Imbir» (Ольга Сюртукова), Red «Beetle» (Валентин Сюртуков), гастробар «Vēsma» (Виктор Вингрис). Вторую ресторанную декаду в Даугавпилсе поддерживает Даугавпилсская городская дума.
I Ресторанная декада состоялась с 10 по 20 декабря, 2017 года.
Daugavpils.lv
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