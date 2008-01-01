«Другой базар» представил продукцию учебных предприятий региона

Новости Культура | 13 февраля 2018 | 12:08

10 февраля на втором этаже торгового центра «Соло» прошла ярмарка продукции региональных школьных предприятий «Другой базар». 28 предприятий, учредителями которых являются школьники из Даугавпилса и Даугавпилсского края, Вилян, Огре и Риги, представили даугавпилчанам и гостям города свои оригинальные изделия: косметику, предметы интерьера, аксессуары, бижутерию, игрушки, а также другие товары и услуги.

Предприятиями руководят сами школьники. Это хорошая возможность научиться не только планировать свою деятельность, отвечать за себя и работу других, но и искать рынки сбыта для произведенной продукции. Открывая мероприятие, карьерный консультант Управления образования Санта Чейране пожелала всем удачи в обретении нового опыта.

Ярмарка – хорошая возможность научиться общаться с покупателем и получить навыки продажи. Даугавпилс на ярмарке представляли юные предприниматели из 3 средней школы.

В рамках мероприятия прошел конкурс в следующих номинациях: лучшая команда по продажам, Качественный продукт, Продукт-инновация, Лучшая реклама, Дружественный для среды продукт, Лучший стенд.

Оценку вела профессиональная команда, в которую вошли представители Swedbank, Департамента развития Даугавпилсской думы, Латгальского центра предпринимательства, Латвийской торгово-промышленной палаты, предприятия Даутком+

Daugavpils.lv