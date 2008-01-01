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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 13 февраля 2018 | 12:08
«Другой базар» представил продукцию учебных предприятий региона
10 февраля на втором этаже торгового центра «Соло» прошла ярмарка продукции региональных школьных предприятий «Другой базар». 28 предприятий, учредителями которых являются школьники из Даугавпилса и Даугавпилсского края, Вилян, Огре и Риги, представили даугавпилчанам и гостям города свои оригинальные изделия: косметику, предметы интерьера, аксессуары, бижутерию, игрушки, а также другие товары и услуги.
Предприятиями руководят сами школьники. Это хорошая возможность научиться не только планировать свою деятельность, отвечать за себя и работу других, но и искать рынки сбыта для произведенной продукции. Открывая мероприятие, карьерный консультант Управления образования Санта Чейране пожелала всем удачи в обретении нового опыта.
Ярмарка – хорошая возможность научиться общаться с покупателем и получить навыки продажи. Даугавпилс на ярмарке представляли юные предприниматели из 3 средней школы.
В рамках мероприятия прошел конкурс в следующих номинациях: лучшая команда по продажам, Качественный продукт, Продукт-инновация, Лучшая реклама, Дружественный для среды продукт, Лучший стенд.
Оценку вела профессиональная команда, в которую вошли представители Swedbank, Департамента развития Даугавпилсской думы, Латгальского центра предпринимательства, Латвийской торгово-промышленной палаты, предприятия Даутком+
Daugavpils.lv
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