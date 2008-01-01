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Новости Общество | 13 февраля 2018 | 12:05

В дошкольных учебных заведениях введены строгие меры профилактики гриппа

Как сообщили в Управлении образования Даугавпилса на понедельник 12 февраля ситуация с заболеваемостью гриппом и другими острыми респираторно-вирусными инфекциями в школах и дошкольных учебных заведениях с прошлой недели изменилась не значительно.

В школах на занятиях присутствуют 83% учащихся. Все классы работают в штатном режиме. В детских садах ситуация немногим хуже только 63% посещающих. Родителям стоит напомнить, что при первых же признаках заболевания ребёнка необходимо оставить дома и вызвать семейного врача на дом.

Отметим, что грипп от других простудных заболеваний отличает внезапное и бурное начало: резко, до высоких значений повышается температура, болит голова, ломит руки и ноги.

Отметим, что большее число заболевших гриппом – это дети дошкольники. В связи с этим именно в детских садах профилактическим мероприятиям уделяют сейчас самое пристальное внимание. Подготовлена информация для родителей о признаках заболевания и методах профилактики, персонал также внимательно следит за всеми изменениями состояния здоровья ребёнка.

Дети по возможности больше гуляют, ведь на улице грипп не подхватишь, а в это время помещения тщательно убирают и проветривают. Многие воспитатели предлагают родителям приносить чеснок, который режут и раскладывают в группах. Говорят – это помогает снизить заболеваемость вирусными простудами.

Во всех учебных заведениях города максимально ограничены посещения массовых мероприятий. К работе также не допускают персонал с малейшими признаками заболевания. По мнению специалистов, эпидемия гриппа в городе продлиться еще 3-4 недели. Берегите себя!

Daugavpils.lv

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