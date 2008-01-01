Очередь к детскому стоматологу в Даугавпилсе — год

Новости Общество | 13 февраля 2018 | 12:02

В Стоматологической поликлинике Даугавпилса – катастрофическая нехватка кадров, особенно в детской стоматологии. Треть зубных уже достигла пенсионного возраста. Чтобы привлечь специалистов, самоуправление Даугавпилса намерено ввести ежемесячную стипендию в 350 евро для студентов последних курсов стоматологии. Взамен будущие врачи должны будут отработать в Даугавпилсской стоматологической поликлинике пять лет.

Даугавпилсская стоматологическая поликлиника является единственной не только в масштабах города или региона, но и страны. Данное учреждение полностью принадлежит самоуправлению. В поликлинике круглосуточно оказывается первая помощь в острых случаях. Работа у медиков нелегкая, да и сами они чаще предпочитают работать в частных практиках, а потому поликлиника испытывает серьезный дефицит кадров. Средний возраст врачей – 56 лет.

«При той огромной нагрузке в стоматологии, ежедневно каждый врач принимает более 20 пациентов. И к концу смены буквально падает с ног. Возраст врачей близок к предпенсионному и выше, а это тоже не способствует желанию работать», - говорит заместитель председателя местной думы Айвар Здановскис.

Сейчас тут работают 33 стоматолога, а треть из них уже достигла пенсионного возраста, рассказал Latvijas radio руководитель поликлиники Вецлавс Ясвин.

Наибольшие проблемы наблюдаются именно в детской стоматологии. При этом данное медицинское учреждение – единственное в Даугавпилсе, у которого заключен договор с Национальной службой здравоохранения об оказании помощи детям до 18 лет. Хотя в Даугавпилсе – более 20 частных зубоврачебных кабинетов. Из-за тяжелой работы не все зубные готовы лечить детей, а многие делают выбор в пользу частной практики.

О нехватке кадров говорит и стоматолог с 20-летним стажем Сандра Рейнберга:

«Ощущаем нехватку, очереди очень длинные, просто не справляемся. За смену к дежурному врачу приходят более 30 детей, работа нелегкая, психологически трудная. Нужны и специалисты, и помощники».

Чтобы дождаться очереди к стоматологу, ждать приходится около года, подтверждают местные родители. Эту проблему видят и в мэрии, а для решения вопроса кадрового дефицита тут решили ввести стипендии для будущих стоматологов.

Разработанные думой поправки предусматривают, что самоуправление будет выплачивать студентам четвертого и пятого курсов стоматологии ежемесячные стипендии в 350 евро, если они потом согласятся отработать пять лет в Даугавпилсской стоматологической поликлинике.

Возможно, это поможет улучшить ситуацию в поликлинике, считает местный депутат и член правления Даугавпилсской региональной больницы Рейнис Йокстс.

«Года три назад, когда у нас было очень трудно с кадрами, мы начали эту программу в больнице. И ситуация улучшилась. То же самое со временем может произойти и в стоматологии», уверен Йокстс.

Наряду со стипендиями Дума собирается выделять молодым специалистам и муниципальное жилье. Уже сейчас Даугавпилсская стоматологическая поликлиника готова дать работу 12 стоматологам, причем, 4-5 из них должны быть специалистами по детской стоматологии. По данным руководства поликлиники, сейчас стоматологии обучаются 13 студентов из Даугавпилса, которые могли бы стать потенциальными получателями этой стипендии и вернуться на работу в родной город.

LSM