Вторник 13 февраля: антициклон разгонит облака не до конца

Новости Латвия | 13 февраля 2018 | 11:59

Погода, по прогнозам метеорологов, сохранится пасмурная, переменно-облачная, в некоторых латгальских городах прогнозируется снег.

В течение дня облачность чуть рассеется, где-то и вовсе небо может стать ясным. На юго-западе страны возможен небольшой снег. Температура воздуха от -2 до +3 градусов.

В Риге после полудня будет до +2. Весь день будет дуть слабый юго-восточный ветер. Осадки в столице не прогнозируются.

Медицинский тип погоды второй, благоприятный.

LSM