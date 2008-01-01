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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 10 февраля 2018 | 20:26
В воскресенье будет облачным; местами возможен небольшой снегопад
В воскресенье в Латвии температура воздуха по-прежнему будет ниже нуля, сохранится облачная погода, временами с прояснениями, прогнозируют синоптики.
Местами возможен небольшой снегопад, больше осадков будет в восточном приграничье. Во многих местах сохранится дымка и небольшой иней.
Ночью температура воздуха понизится до -4..-9 градусов, днем воздух прогреется до 0..-4 градусов. Ожидается слабый юго-восточный ветер.
В Риге в ближайшие сутки возможен небольшой снег и дымка, слабый юго-восточный ветер. В воскресенье будет примерно на 1 градус теплее, чем в субботу.
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