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Новости Общество | 9 февраля 2018 | 20:01
50 компьютеров подарены семьям Даугавпилса
8 февраля в дневной центр ,,Саскарсме”привезли 50 компьютеров. Это был подарок благотворительного фонда GLORIAPATRI малообеспеченным, неполным и многодетным семьям Даугавпилса.
Этот фонд работает уже 5 лет. Один из проектов благотворительной организации – обеспечение детей из групп социального риска компьютерной техникой.
Фонд GLORIAPATRI принимает подержанную технику, которая находится в хорошем рабочем состоянии и передает в пользование на основе договора, который подразумевает, что подаренная техника останется в расположении только этой семьи.
В сотрудничестве с Даугавпилсской Социальной службой был составлен список малообеспеченных, неполных и многодетных семей и многие дети, в том числе сироты, наконец – то стали владельцами собственного компьютера, который разнообразит не только свободное время, но, в первую очередь поможет в учёбе.
Ведь всем известно, что процесс обучения и требования учебных программ предполагает написание рефератов, научных работ, создание презентаций да и просто - поиска разного рода информации.
В социальной службе отмечают, что любая благотворительная акция – это доказательство доброты, проявление заботы о нуждающихся.
Daugavpils.lv
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