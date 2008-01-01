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Новости Экономика | 9 февраля 2018 | 18:50
Латгальские предприниматели сердиты на правительство и готовятся бастовать
В конце прошлого года состоялся большой Съезд предпринимателей Латгалии, на котором бизнесмены обсудили наболевшие проблемы в народном хозяйстве и приняли резолюцию, требующую от властей действовать. Документ передан правительству и Сейму, но ответа нет как нет. Возмущенные предприниматели грозят устроить в регионе забастовку, сообщает Latgales reģionālā televīzija.
В парламенте резолюция была уже 11 декабря, но подтверждение в получении оттуда прислали только 22-го. До сих пор какого-либо ответа по существу о рассмотрении или плане действий в связи с латгальской ситуацией получено не было. Представители Съезда предпринимателей Латгалии выражают возмущение тем, что государство игнорирует бизнес, и считают безответственным такое отношение к резолюции, выполнение которой крайне важно для экономического развития Латгалии.
«Экономически сильная Латгалия политикам в Сейме никогда была не нужна. Правительству следует откровенно признать, что у них нет никакого плана развития ни для Латгалии, ни для Латвии как таковой», - заявил член правления общества Tautsaimieks Раймонд Ниперс.
В резолюции от политиков требовали установить не облагаемый подоходным налогом с населения (ПНН) минимум доходов на уровне минимальной зарплаты, ставку подоходного налога с предприятий (ПНП) для Латгалии установить на уровне 12%, а также – сократить число людей, занятых в общественном секторе, и переквалифицировать их для нужд частного сектора: бизнес нуждается в рабочих руках.
И теперь предприниматели раздражены и обескуражены тем, по их выражению, хаосом, который создала налоговая реформа. Она спровоцировала не только недовольство среди наемных работников, но и несоразмерный рост цен.
«У меня всего один конкретный вопрос министру экономики, министру земледелия и премьер-министру. Пусть они мне назовут другую такую страну в Европе или в мире, где крестьянское хозяйство платит 29,4 евроцента за киловатт-час электроэнергии. Производство электроэнергии – монополия государства, как при таком тарифе мы в латгальском регионе может говорить о каком-либо развитии?» - риторически вопрошает председатель правления AS Preiļu siers Язеп Шнепст.
Бизнесмены возмущены и тем, что уже долгие годы не приносит ожидавшихся ощутимых результатов создание Латгальского региона планирования и специальной программы развития Латгалии. Подчеркивается неравноправное отношение к закупкам того же зерна или древесины – латгальцам платят меньше, чем за те же товары в других регионах.
Беспокоит их и то, что размер взносов обязательного соцстрахования по всей стране одинаков, а социальные гарантии резко отличаются: в Краславе человек с температурой под 39 градусов должен будет сам идти в практику семейного врача, чтобы взять больничный, а рижанам гарантировано полное медобслуживание, отмечает председатель правления швейного SIA Nemo Инга Земдега-Грапе.
Язеп Шнепст добавил, что латгальцев не устраивает ходить перед дверями рижских министерств с протянутой рукой и что правительство пока делает лишь всё, чтобы жители региона уезжали в поисках лучшей доли в другие места.
Резолюция в правительстве должна быть рассмотрена в течение месяца заявили предприниматели. В противном случае они могут устроить забастовку.
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