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Новости В мире | 9 февраля 2018 | 18:47

В Пхенчхане официально открылась Олимпиада

Reuters

Сегодня в 12:50 по латвийскому времени в южнокорейском Пхенчхане официально стартуют Зимние Олимпийские игры. Участие в официальном открытии принимают спортсмены из 92 стран мира, включая Латвию.

Красочными представлениями, парадом команд-участниц и грандиозным салютом в Пхенчхане официально открылись Зимние Олимпийские игры.

Благодаря тому, что делегации выходили на сцену в корейском алфавитном порядке, сборная Латвии вышла на Олимпийский стадион под 11-номером.

Кульминацией церемонии, дающей старт Играм, стало зажжение Олимпийского огня. Уже завтра в Пхенчхане будут разыграны первые комплекты медалей. За некоторые из этих наград поборются и латвийские спортсмены: завтра начнутся соревнования по шорт-треку, санному спорту и биатлону среди женщин.

LSM

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