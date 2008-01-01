Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

8 февраля

Именины:
Алдона, Чеславс / Аркадий, Давид, Ирма

Гороскоп на день

Весы
24 сентября
- 23 октября

Сегодня все будет хоть чуточку, но лучше, чем вы рассчитывали. Стоит воспользоваться этим обстоятельством и не слишком стесняться в расчетах.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
-11 .. -13 C
Утро
-6 .. -8 C
День
-1 .. -3 C
Вечер
-1 .. -3 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ушли в мир иной...

С 24 по 30 января 2018 года в Даугавпилсском загсе было выдано 28 справок о смерти.

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. В даугавпилсский комплекс по переработке и приёму зерновых вложат миллионы

5. Пятница, 26 января: пасмурно, дождливо, а местами – снежно {1}

6. Прирост бюджета Социальной службы 2018 года - на помощь семьям с детьми {1}

7. Какие газеты и журналы предлагают библиотеки в 2018 году {1}

8. Автобусы и трамваи {158}

9. Агентство по развитию туризма популяризирует Даугавпилс

10. Свежий портрет латвийской эмиграции: неженатый молодой латыш из Латгалии

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {158}

 

Новости Латвия | 9 февраля 2018 | 00:51

В пятницу мороз ослабнет, местами пройдет небольшой снег

Пресс-фото

В ближайшие сутки в Латвии мороз ослабнет, местами пройдет небольшой снег, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.

Небо будет облачным, снегопад возможен в основном в восточных районах и местами в Курземе. Ветер слабый, ожидаются иней, туман.

Температура воздуха ночью составит -3..-9 градусов, местами в центральной части Латвии при ясном небе - ниже -10. Днем воздух прогреется до 0..-5 градусов.

В Риге без существенных осадков, ветер слабый с востока. Температура воздуха постепенно повысится до -3 градусов.

TVnet.lv

Добавить комментарий

 