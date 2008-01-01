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Новости Латвия | 9 февраля 2018 | 00:51
В пятницу мороз ослабнет, местами пройдет небольшой снег
В ближайшие сутки в Латвии мороз ослабнет, местами пройдет небольшой снег, прогнозируют синоптики, сообщает ЛЕТА.
Небо будет облачным, снегопад возможен в основном в восточных районах и местами в Курземе. Ветер слабый, ожидаются иней, туман.
Температура воздуха ночью составит -3..-9 градусов, местами в центральной части Латвии при ясном небе - ниже -10. Днем воздух прогреется до 0..-5 градусов.
В Риге без существенных осадков, ветер слабый с востока. Температура воздуха постепенно повысится до -3 градусов.
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