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Новости Общество | 9 февраля 2018 | 00:12

Ушли в мир иной...

foto.mail.ru

С 31 января по 6 февраля 2018 года в Даугавпилсском загсе было выдано 23 справки о смерти.

В мир иной ушли:
Golubova Marija (05.01.1930 - 31.01.2018)
Gornostajeva Irmina (26.10.1936 - 03.02.2018)
Grigorjevs Vjačeslavs (23.08.1958 - 31.01.2018)
Grohoļska Anna (16.08.1938 - 05.02.2018)
Isajeva Elvīra (19.03.1948 - 06.02.2018)
Ivanovska Anna (30.07.1929 - 01.02.2018)
Jarmolajevs Livantijs (04.02.1950 - 06.02.2018)
Judina Valentīna (16.10.1963 - 26.01.2018)
Kirillovs Jevgeņijs (27.01.1944 - 02.02.2018)
Krjukovs Sergejs (06.02.1948 - 04.02.2018)
Kuzņecova Marija (12.07.1929 - 31.01.2018)
Leščovs Ivans (18.02.1968 - 29.01.2018)
Lisovs Jefims (26.04.1931 - 05.02.2018)
Lutinska Anita (27.08.1965 - 01.02.2018)
Maksimčuka Jeļena (06.09.1939 - 02.02.2018)
Malahovska Marija (29.06.1929 - 04.02.2018)
Romančuks Jānis (02.11.1948 - 31.01.2018)
Safins Raufs (10.11.1941 - 06.02.2018)
Severins Boriss (12.09.1935 - 03.02.2018)
Soldatovs Jevgeņijs (08.11.1937 - 01.02.2018)
Švecova Lidija (16.05.1940 - 05.02.2018)
Vaņuševa Alevtina (25.07.1937 - 30.01.2018)
Vetrins Alevtins (26.08.1952 - 04.02.2018).
 

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