Дума профинансирует Даугавпилсский театр

Новости Культура | 9 февраля 2018 | 00:09

8 февраля на заседании Даугавпилсской гродской думы депутаты приняли решение о присвоении финансирования Даугавпилсскому театру. Финансирование заложено в основной бюджет Думы и направлено на постановку новых спектаклей.

История театра началась еще в 50-ых годах 19 столетия, когда в тогдашнем Динабурге основали первый в Латвии русский театр.

Сегодня Даугавпилсский театр – единственный профессиональный в Латгалии, где в разных жанрах играют спектакли на латышском, латгальском и русском языках. Репертуар театра постоянно обновляется: здесь можно увидеть мелодрамы и комедии, танцевальные, музыкально-драматические постановки, спектакли для детей. Даугавпилсский театр не только обогащает зрителей духовно, но и своими достижениями популяризирует имя города.

На прошедшей церемонии вручения приза «Spēlmaņu nakts» в номинации «Представление года» получил приз за спектакль по пьесе Паулы Плявниеце «Юбилей – 98».

Олег Шапошников отмечает, что поддержка Думы позволит театру предлагать скидки для своих зрителей. Уже много лет не изменяется цена на билеты, которые можно назвать самыми демократичными во всей Латвии. Другими словами, Даугавпилсский театр доступен всем.

Daugavpils.lv