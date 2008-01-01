Точка зрения
В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
8 февраля
Именины:
Алдона, Чеславс / Аркадий, Давид, Ирма
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Сегодня вы можете вызвать вполне оправданное недовольство широких масс своим упорным нежеланием адекватно воспринимать то, что они будут пытаться вам излагать. Лучше сразу предупредить, чтобы вас не беспокоили.
Источник: ignio.com
- Ночь
- -11 .. -13 C
- Утро
- -6 .. -8 C
- День
- -1 .. -3 C
- Вечер
- -1 .. -3 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.2338 ()
|GBP
|0.8868 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|70.5211 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?
Популярные статьи
Ушли в мир иной...
С 24 по 30 января 2018 года в Даугавпилсском загсе было выдано 28 справок о смерти.
2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}
4. В даугавпилсский комплекс по переработке и приёму зерновых вложат миллионы
5. Пятница, 26 января: пасмурно, дождливо, а местами – снежно {1}
6. Прирост бюджета Социальной службы 2018 года - на помощь семьям с детьми {1}
7. Какие газеты и журналы предлагают библиотеки в 2018 году {1}
8. Автобусы и трамваи {158}
9. Агентство по развитию туризма популяризирует Даугавпилс
10. Свежий портрет латвийской эмиграции: неженатый молодой латыш из Латгалии
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 9 февраля 2018 | 00:09
Дума профинансирует Даугавпилсский театр
8 февраля на заседании Даугавпилсской гродской думы депутаты приняли решение о присвоении финансирования Даугавпилсскому театру. Финансирование заложено в основной бюджет Думы и направлено на постановку новых спектаклей.
История театра началась еще в 50-ых годах 19 столетия, когда в тогдашнем Динабурге основали первый в Латвии русский театр.
Сегодня Даугавпилсский театр – единственный профессиональный в Латгалии, где в разных жанрах играют спектакли на латышском, латгальском и русском языках. Репертуар театра постоянно обновляется: здесь можно увидеть мелодрамы и комедии, танцевальные, музыкально-драматические постановки, спектакли для детей. Даугавпилсский театр не только обогащает зрителей духовно, но и своими достижениями популяризирует имя города.
На прошедшей церемонии вручения приза «Spēlmaņu nakts» в номинации «Представление года» получил приз за спектакль по пьесе Паулы Плявниеце «Юбилей – 98».
Олег Шапошников отмечает, что поддержка Думы позволит театру предлагать скидки для своих зрителей. Уже много лет не изменяется цена на билеты, которые можно назвать самыми демократичными во всей Латвии. Другими словами, Даугавпилсский театр доступен всем.
Daugavpils.lv
Добавить комментарий