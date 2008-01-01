Приглашаем на бесплатные курсы по интеграции в Даугавпилсе

Новости Общество | 8 февраля 2018 | 23:54

Erfolg Erfolg

Общество “ERFOLG” организует курсы по интеграции, цель которых предоставить учащимся актуальную и полезную информацию о латвийском государстве, которая поможет участникам успешно жить в Латвии. Участвовать в курсе могут граждане других стран с видом на жительство в Латвии. Длительность курса – 30 часов. Занятия будут проходить полтора месяца, два раза в неделю. В 2018 году планируются 3 группы, первый курс занятий начнется 7 марта.

Важные причины посетить курсы:

1. получить знания об актуальных процессах в Латвии

(экономика, здравоохранение, социальное страхование,

предпринимательская деятельность и трудоустройство,

культура и история);

2. улучшить знания латышского языка;

3. обзавестись ценными контактами и получить консультации от экспертов;

4. приобрести новых друзей и полезно провести время;

5. принять участие в экскурсии в Ригу, Латвийскую Национальную Библиотеку, Этнографический музей под открытым небом и поучаствовать в культурных мероприятиях.

Каждому участнику гарантирован индивидуальный подход. Занятия проходят на латышском, английском и русском языках в зависимости от желания и возможностей группы. Раздаточные материалы так же предоставляются на всех 3 языках. Во время занятий организуются чайные паузы, создающие непринужденную атмосферу и дающие возможность для дискуссий и общения между участниками. По окончании курса всем участникам будут вручены сертификаты.

Уже проведенные в 2017 году занятия доказали эффективность данного курса. Участники остались очень довольны и пожелали продолжать посещать подобные занятия и в будущем, если такая возможность представится. Группа состояла из представителей разных возрастов, в основном граждан России, Беларуси и Армении. Участники отметили для себя актуальность изученного материала, получили импульс и мотивацию для дальнейших действий. Один из участников, благодаря приобретенным связям, получил предложение о работе. Некоторые всерьез задумались о ведении предпринимательской деятельности в Латвии. А полученная информация о возможностях проектной деятельности одну из участниц натолкнула на мысль о создании общественной организации, популяризирующей чтение и издающей книги для всей семьи, так как сама она пишет стихи для разных возрастов. Многих также вдохновило общение, которое было в группе, встречи, дискуссии и обмен опытом.

Запись и подробная информация о курсах:

Общество «ERFOLG», ул. Михоэлса 7-1A, Даугавпилс

Тел.: 20371892; 20371892 Эл.почта: erfolg_biedriba@outlook.com www.erfolg.lv



Erfolg