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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Сегодня вы можете вызвать вполне оправданное недовольство широких масс своим упорным нежеланием адекватно воспринимать то, что они будут пытаться вам излагать. Лучше сразу предупредить, чтобы вас не беспокоили.
Источник: ignio.com
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Новости Общество | 8 февраля 2018 | 23:54
Приглашаем на бесплатные курсы по интеграции в Даугавпилсе
Общество “ERFOLG” организует курсы по интеграции, цель которых предоставить учащимся актуальную и полезную информацию о латвийском государстве, которая поможет участникам успешно жить в Латвии. Участвовать в курсе могут граждане других стран с видом на жительство в Латвии. Длительность курса – 30 часов. Занятия будут проходить полтора месяца, два раза в неделю. В 2018 году планируются 3 группы, первый курс занятий начнется 7 марта.
Важные причины посетить курсы:
1. получить знания об актуальных процессах в Латвии
(экономика, здравоохранение, социальное страхование,
предпринимательская деятельность и трудоустройство,
культура и история);
2. улучшить знания латышского языка;
3. обзавестись ценными контактами и получить консультации от экспертов;
4. приобрести новых друзей и полезно провести время;
5. принять участие в экскурсии в Ригу, Латвийскую Национальную Библиотеку, Этнографический музей под открытым небом и поучаствовать в культурных мероприятиях.
Каждому участнику гарантирован индивидуальный подход. Занятия проходят на латышском, английском и русском языках в зависимости от желания и возможностей группы. Раздаточные материалы так же предоставляются на всех 3 языках. Во время занятий организуются чайные паузы, создающие непринужденную атмосферу и дающие возможность для дискуссий и общения между участниками. По окончании курса всем участникам будут вручены сертификаты.
Уже проведенные в 2017 году занятия доказали эффективность данного курса. Участники остались очень довольны и пожелали продолжать посещать подобные занятия и в будущем, если такая возможность представится. Группа состояла из представителей разных возрастов, в основном граждан России, Беларуси и Армении. Участники отметили для себя актуальность изученного материала, получили импульс и мотивацию для дальнейших действий. Один из участников, благодаря приобретенным связям, получил предложение о работе. Некоторые всерьез задумались о ведении предпринимательской деятельности в Латвии. А полученная информация о возможностях проектной деятельности одну из участниц натолкнула на мысль о создании общественной организации, популяризирующей чтение и издающей книги для всей семьи, так как сама она пишет стихи для разных возрастов. Многих также вдохновило общение, которое было в группе, встречи, дискуссии и обмен опытом.
Запись и подробная информация о курсах:
Общество «ERFOLG», ул. Михоэлса 7-1A, Даугавпилс
Тел.: 20371892; 20371892 Эл.почта: erfolg_biedriba@outlook.com www.erfolg.lv
Erfolg
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