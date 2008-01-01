Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

8 февраля

Именины:
Алдона, Чеславс / Аркадий, Давид, Ирма

Гороскоп на день

Телец
21 апреля
- 20 мая

Сегодня вы можете вызвать вполне оправданное недовольство широких масс своим упорным нежеланием адекватно воспринимать то, что они будут пытаться вам излагать. Лучше сразу предупредить, чтобы вас не беспокоили.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
-11 .. -13 C
Утро
-6 .. -8 C
День
-1 .. -3 C
Вечер
-1 .. -3 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ушли в мир иной...

С 24 по 30 января 2018 года в Даугавпилсском загсе было выдано 28 справок о смерти.

2. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

3. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

4. В даугавпилсский комплекс по переработке и приёму зерновых вложат миллионы

5. Пятница, 26 января: пасмурно, дождливо, а местами – снежно {1}

6. Прирост бюджета Социальной службы 2018 года - на помощь семьям с детьми {1}

7. Какие газеты и журналы предлагают библиотеки в 2018 году {1}

8. Автобусы и трамваи {158}

9. Агентство по развитию туризма популяризирует Даугавпилс

10. Свежий портрет латвийской эмиграции: неженатый молодой латыш из Латгалии

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {158}

 

Новости Общество | 8 февраля 2018 | 23:54

Приглашаем на бесплатные курсы по интеграции в Даугавпилсе

Erfolg

Общество “ERFOLG” организует курсы по интеграции, цель которых предоставить учащимся актуальную и полезную информацию о латвийском государстве, которая поможет участникам успешно жить в Латвии. Участвовать в курсе могут граждане других стран с видом на жительство в Латвии. Длительность курса – 30 часов. Занятия будут проходить полтора месяца, два раза в неделю. В 2018 году планируются 3 группы, первый курс занятий начнется 7 марта.

Важные причины посетить курсы:
1. получить знания об актуальных процессах в Латвии
(экономика, здравоохранение, социальное страхование,
предпринимательская деятельность и трудоустройство,
культура и история);
2. улучшить знания латышского языка;
3. обзавестись ценными контактами и получить консультации от экспертов;
4. приобрести новых друзей и полезно провести время;
5. принять участие в экскурсии в Ригу, Латвийскую Национальную Библиотеку, Этнографический музей под открытым небом и поучаствовать в культурных мероприятиях.

Каждому участнику гарантирован индивидуальный подход. Занятия проходят на латышском, английском и русском языках в зависимости от желания и возможностей группы. Раздаточные материалы так же предоставляются на всех 3 языках. Во время занятий организуются чайные паузы, создающие непринужденную атмосферу и дающие возможность для дискуссий и общения между участниками. По окончании курса всем участникам будут вручены сертификаты.

Уже проведенные в 2017 году занятия доказали эффективность данного курса. Участники остались очень довольны и пожелали продолжать посещать подобные занятия и в будущем, если такая возможность представится. Группа состояла из представителей разных возрастов, в основном граждан России, Беларуси и Армении. Участники отметили для себя актуальность изученного материала, получили импульс и мотивацию для дальнейших действий. Один из участников, благодаря приобретенным связям, получил предложение о работе. Некоторые всерьез задумались о ведении предпринимательской деятельности в Латвии. А полученная информация о возможностях проектной деятельности одну из участниц натолкнула на мысль о создании общественной организации, популяризирующей чтение и издающей книги для всей семьи, так как сама она пишет стихи для разных возрастов. Многих также вдохновило общение, которое было в группе, встречи, дискуссии и обмен опытом.

Запись и подробная информация о курсах:
Общество «ERFOLG», ул. Михоэлса 7-1A, Даугавпилс
Тел.: 20371892; 20371892 Эл.почта: erfolg_biedriba@outlook.com www.erfolg.lv
 

Erfolg

Добавить комментарий

 