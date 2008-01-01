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Сегодня вы можете вызвать вполне оправданное недовольство широких масс своим упорным нежеланием адекватно воспринимать то, что они будут пытаться вам излагать. Лучше сразу предупредить, чтобы вас не беспокоили.
Источник: ignio.com
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Новости Происшествия | 8 февраля 2018 | 23:50
Полиция ликвидировала подпольное производство алкоголя
Полиция ликвидировала в Свентской волости Даугавпилсского края цех по производству нелегального алкоголя, изъяв 600 литров браги, 94 литра готовой продукции, бутылки и производственное оборудование.
Информацию о подпольном производстве алкоголя полицейские получили в рамках одного из уголовных процессов. В ходе ее проверки на прошлой неделе в Даугавпилсе был задержан автомобиль, в салоне которого было обнаружено почти 44 литра нелегального алкоголя. По подозрению в незаконном обороте алкогольных напитков на месте происшествия был задержан водитель машины 1975 г. р.
Полицейские провели обыск по месту жительства мужчины и обнаружили, что в одной из хозяйственных построек ведется незаконное производство алкоголя. Помимо 600 литров браги в ходе обыска было конфисковано 94 литра самогона, который предполагалось реализовать на т.н. точках.
На мужчину заведен уголовный процесс, ему грозит лишение свободы на срок до трех лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или штраф.
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