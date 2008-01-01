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Новости Происшествия | 8 февраля 2018 | 23:46

Спецназ на Резекненском рынке изъял более 200 000 сигарет

apollo.lv

Сотрудники Резекненского участка полиции на прошлой неделе провели спецрейд на городском рынке, в ходе которого было проверено более 60 торговых мест и изъято более 200 000 нелегальных сигарет.

Как отмечают в Латгальском региональном управлении полиции, операция проходила 2 февраля в рамках начатого ранее уголовного процесса и при содействии спецназа полиции и Упраления таможни. Всего в проверке участвовали 47 полицейских, четыре кинолога с собаками. Установлено, что на семи торговых "точках" хранили нелегальные сигареты.

Больше всего табачных изделий — 178 560 сигарет с акцизными марками Республики Беларусь и РФ — конфисковали у женщины 1963 г.р. Еще 50 580 сигарет без акцизных марок ЛР нашли в салоне припаркованной возле рынка машины. Возможно, женщина 1958 г.р. пыталась увезти их с рынка.

Следствие продолжается.

Делфи

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