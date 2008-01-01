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Новости Происшествия | 8 февраля 2018 | 23:41
В Латвию пытался пробраться нелегал из Африки
Вечером 4 февраля на одну из пограничных застав в Верхнедвинском районе (Республика Беларусь) поступил сигнал сработки датчиков сигнализации. Выехавшая на место происшествия группа обнаружили дорожка следов одного человека в направлении Латвии.
Как отмечает пресс-центр Государственного Пограничного комитета Республики Беларусь, вместе с латвийскими пограничниками удалось задержать нарушителя — гражданина Республики Тунис.
Африканец попадает в поле зрения пограничников уже во второй раз. В октябре 2017 года его уже задерживали на данном направлении за нарушение границы. Тогда он был депортирован в Тунис с запретом въезда сроком на пять лет. В отношении мужчины начат административный процесс и уголовный процесс.
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