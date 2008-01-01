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Новости Общество | 8 февраля 2018 | 23:37
В Резекне оштрафовали фирму, которая не справилась с уборкой тротуаров
Уже вторую зиму подряд резекненские тротуары чистит компания Clean R. Раньше в городе главные улицы за муниципальные средства приводила в порядок эта фирма, а за остальные отвечали жители близлежащих домов. Однако при новом порядке предприятию не удалось справиться со своими обязанностями — после сильного снегопада пешеходные дорожки очищены недостаточно качественно. Дума оштрафовала Clean R на 3,6 тысячи евро, сообщает Latvijas Radio.
В данный момент одни участки тротуаров в Резекне вычищены до асфальта, а через пару метров может лежать толстый слой льда. Проблемы появились на прошлой неделе после интенсивного снегопада — фирма Clean R, отвечающая за очистку тротуаров, со своими обязанностями справится не смогла.
Жители выражают свое недовольство и в беседах с журналистами, и в социальных сетях. Особенно трудно — мамочкам с колясками. В Clean R хаос объясняют погодой.
«Погодные условия были тяжелыми, не из-за снегопада, а потому что оттепель перемежалась со снегом. Мокрый снег примерзал и оттаивал.
В смысле содержания это одни из тяжелейших условий, которые создают сложно убираемый слой. И поскольку погодные условия всю неделю были такими, к сожалению, в отдельных местах мы не успели очистить тротуары», — пояснил исполнительный директор Clean R Гунтар Левицс.
В Резекне работают шесть тракторов, очищающих тротуары, однако из-за погодных условий решили привлечь дополнительную технику из Риги.
В данный момент ситуация в городе уже изменилась — это признают и жители. Хотя еще есть тротуары, покрытые льдом — ходить по ним трудно и даже опасно, что вызывает недовольство горожан.
У городской думы также есть вопросы к качеству услуг Clean R: если на прошлой неделе речь шла о неочищенном с тротуаров снеге, то теперь он превратился в лед.
«Мы не смогли получить от Clean R работы, которая описана в договорах. Им надо вычистить все тротуары до асфальта и брусчатки, и это требование остается в силе», — указал глава думы Александр Барташевич.
Предприятие оштрафовали — на 3,6 тысячи евро.
«Мы зафиксировали конкретный случай, и за конкретный случай, когда тротуар был не убран, штраф 300 евро — и таких случаев было 12. Конечно, вся работа продолжится. Никто не освобождает компанию от приведения тротуаров в полный порядок: если они этого не делают, штраф растет», — добавил мэр.
Если предприятие и дальше не будет справляться со своими обязанностями, допускают, что договор с фирмой расторгнут. Однако это создаст проблемы для самоуправления, поскольку новый тендер для привлечения другой фирмы, может затянуться до трех месяцев.
Договор с Clean R заключили на три года, сумма — 600 тысяч евро.
Осенью 2016 года, когда выпал первый снег, работа Clean R в Резекне нареканий не вызвала. Однако в ноябре недовольство выражали жители Лиепаи, где фирма отвечала за чистоту проезжей части.
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