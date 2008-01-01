В Даугавпилсе прошли дебаты кандидатов в ректоры местного вуза

Новости Общество | 8 февраля 2018 | 23:33

Претендующие на пост ректора Даугавпилсского университета доктор психологии Ирена Кокина и доктор теологии Анита Сташулане провели дебаты. Они рассказали о своём видении развития вуза и о проблемах, которые предстоит решать, сообщает латгальская студия Латвийского радио-4.

Даугавпилсский университет — крупнейший вуз в регионе, предлагающий более полусотни академических и профессиональных программ. В нём обучается около 2500 студентов на пяти факультетах.

Дебаты в преддверии выборов ректора – традиционная форма коммуникации в этом учебном заведении. Мероприятие было строго регламентировано. Кандидаты в течение 10 минут познакомили присутствующих со своей презентацией, в которой обозначили ключевые моменты, требующие особого внимания.

На пост ректора претендует два человека. Одна из них доктор психологии Ирена Кокина, руководящая кафедрой психологии и педагогики ДУ.

«Я предложила свою кандидатуру, так как считаю, что мои профессиональные качества могли бы быть приемлемыми для дальнейшего развития университета. Я руковожу магистерской и докторской программой по управлению. Те теоретические знания, которые я преподаю много лет, я думаю, могут быть применены и на практике».

Второй кандидат — доктор теологии Анита Сташулане — ведущий специалист и исполняющая обязанности директора института социальных и гуманитарных наук ДУ.

«Меня выдвинули, как это не странно, представители точных наук — биологи и математики. Но сама я представляю гуманитарную сферу. Меня выдвинули, видимо, видя потенциал, потому что я имею образование с советского времени, и после 1992 года я 6 лет в Риме изучала историю религии. Этот мой опыт из обеих систем, может быть, поможет университету преодолеть наши современные проблемы».

В презентациях обозначенные проблемы — привлечение фондов ЕС, финансовые вопросы, снижение нагрузки на академический состав, дальнейшие развитие инфраструктуры — у кандидатов частично совпадали

Сташулане считает, что главный вызов, который предстоит принять университету, это проблемы демографии.

«Демография, какая есть, такая она есть. В связи с этим я в своей программе акцентирую внимание на научной деятельности. Нам надо реализовать ту программу, которая у нас спрашивается даже на европейском уровне, чтобы у нас было research base aducation – образование, которое базируется на научных исследованиях. Мы должны подготовить студентов, которые будут конкурентоспособны на нашем рынке».

Кокина отмечает, что кроме реформ, которые в ближайшее время затронут всё образование Латвии, вузу параллельно предстоит решать свои проблемы.

«Это кадровый вопрос, чтобы [персонал] всё время совершенствовался. Например, через научную деятельность или через разработку современных, интересных, востребованных программ. И всему персоналу привлекать проектные деньги через научные исследования, чтобы материально-техническая база и инфраструктура в целом развивалась, а также была бы современной и конкурентоспособной».

Затем была серия вопросов от ведущего дебатов и аудитории.

Говоря о первых шагах на посту ректора, Сташулане ответила, что необходимо привести в порядок общежитие, а Кокина говорила о единение коллектива.

Ещё до дебатов была возможность ознакомиться с программой каждого кандидата, поэтому многое из озвученного уже было известно, рассказывает ведущий исследователь института технологий ДУ Улдис Валайнис.

«Всё проходило в рамках демократического процесса. У каждого была возможность высказаться. Была проверена эрудиция претендентов, возможно с таким юмористическим оттенком, но у присутствующих также была возможность задать интересующие вопросы. Надеюсь, что ответы были получены».

Профяссор Вилма Шаудиня отметила, что дебаты позволили чуть шире взглянуть на кандидатов.

«Я получила ответы на вопросы, которые мне показались существенными, прочитав программы. Они [программы] во многом схожи и не дают полных ответов на возникшие вопросы, но эти дебаты прошли очень хорошо. Это позволило взглянуть на претендентов с разной стороны, а также как на личности».

После двух сроков подряд пост ректора покидает профессор Арвид Баршевский. Выборы нового ректора пройдут 13 февраля. Ректор избирается на пять лет и возглавлять вуз он не может более дух сроков подряд.

LSM