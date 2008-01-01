Пособия приемным семьям и детям-сиротам увеличены

Новости Общество | 7 февраля 2018 | 22:39

7 февраля 2018 года вступают в силу поправки к Обязывающим правилам Даугавпилсской городской думы № 48 " Социальные гарантии Даугавпилсского городского самоуправления сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей "

Со вступлением в силу поправок :

1. Будет увеличено пособие приемным семьям на содержание ребенка. В связи с тем, что 16 января 2018 года внесены поправки в правила КМ № 1036 " Правила приемных семей", был увеличен размер пособия на содержание ребенка, которое приемным семьям выплачивается из средств бюджета самоуправления. Оно установлено в двойном размере минимальной суммы средств на содержание , до достижения 7-летнего возраста - 215 EUR и от 7 до 18 лет - 258 EUR. Правила применимы с 1 января 2018 года.

2. От 30 м2 до 45 м2, увеличена жилая площадь, за которую достигшему совершеннолетия ребенку выплачивается пособие на покрытие расходов, связанных с арендой жилья.

3. Увеличены некоторые пособия достигшему совершеннолетия ребенку на покрытие расходов, связанных с арендой жилых помещений и использование соответствующих услуг:

плата за аренду жилых помещений (включает в себя также обязательные работы, связанные с управлением жилья) - в размере фактической суммы , указанной в счете , но не более, чем за 45 м2, по 2,50 EUR за 1 м2 в месяц (было 0,50 EUR за 1 м2 )

электроэнергия - в размере фактической суммы , указанной в счете , но не более 70 квт / ч в месяц, включая оплату услуг системы распределения компонентов обязательных закупок и мощности . Если в квартире есть газовая плита для приготовления пищи, или подогев горячей воды происходит с помощью электроэнергии - дополнительные 50 квт / ч в месяц

за установку или проверку одного счетчика воды - до 12,00 EUR, но не более размера фактических расходов (ранее такого пособия не было);

на обслуживание бытовых отходов – ежемесячно в размере фактической суммы счета (ранее было 2,00 EUR в месяц) .

расходы на аренду служебной гостиницы в – до 90,00 EUR в месяц ( ранее было до 60,00 EUR в месяц) , не превышая фактический размер платы.

4. Вводится новый вид пособия достигшему совершеннолетия ребенку –285,00 EUR для обустройства жилища (приобретения бытовой техники) после его получения в аренду .

По данным Социальной службы и Даугавпилсского городского сиротского суда, в настоящее время количество достигших совершеннолетия детей, которым требуются пособия после получения жилья в аренду, составляет 41 человек. В 2018 году еще 33 ребенка достигнут совершеннолетия, планируется, что всего пособие в 2018 году потребуется 45 человекам.

В 2017году пособие достигшим совершеннолетия детьми было выплачено на общую сумму 9708,15 EUR, я в 2018 годув бюджете на эти цели запланировано 27540 EUR.

Информацию подготовила специалист Учреждения Даугавпилсского городского самоуправления «Cоциальная служба» по общественным отношениям и электронным услугам Марина Горкина

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