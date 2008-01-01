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Новости Общество | 7 февраля 2018 | 22:37

Даугавпилсская Дума объявила конкурс «Лучший экспортёр Даугавпилса»

5 февраля Даугавпилсская городская дума объявила конкурс «Лучший экспортёр Даугавпилса». Об этом на очередной пресс-конференции в Думе сообщил руководитель отдела развития бизнеса Владимир Надеждин

В конкурсе могут принять участие фирмы-производители, которые на прямую или при помощи посредников продают свою продукцию за пределы Латвии, вне зависимости от вида изделий и экспортных рынков. В нашем городе таких производителей не мало. Ассортимент продукции достаточно широк – от электроники, до частей ветрогенераторов. Цель конкурса – отметить местных экспортеров и поднять узнаваемость Даугавпилсских предприятий.

Номинаций будет две – исходя от объемов оборота предприятия – до 5 миллионов евро и более 5 миллионов. Комиссия, утвержденная распоряжением председателя Думы, оценит объем экспортной продукции, прирост этого объема, удельный вес экспорта от общего оборота предприятия. Примут во внимание и оценят мероприятия, которые коммерсант ведет для расширения экспорта.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить анкету, которая доступна на домашней странице Даугавпилсской думы www.daugavpils.lv

Заявки принимаются до 6 апреля, а победители конкурса станут известны уже 20 апреля. 

Daugavpils.lv

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