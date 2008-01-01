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Новости Общество | 7 февраля 2018 | 22:34
Жильцы реновированных домов платят за отопление в два раза меньше
Ситуация с утеплением многоквартирных домов в городе оставляет желать лучшего. Мягко говоря, их в Даугавпилсе не много, хотя объективных причин для такого положения дел вроде бы и нет. Обслуживающая организация в лице Предприятия жилищно-коммунального хозяйства обещает максимально способствовать процессу реновации и многие организационные моменты берет на себя.
Первое что надо сделать - это провести общее собрание жильцов и запустить процесс.
Заметим, что расходы на энергоаудит, а также на составление проектной документации софинансирует Даугавпилсская городская дума в размере 80%. В зависимости от дома цена энергоаудита составляет 400-500 евро. Другими словами, жильцам он обойдется до 100 евро на весь дом. Поделите эту цифру на количество квартир в доме, и вы получите стоимость этого процесса для одного домохозяйства. В зависимости от показателей энергоаудита будут спроектированы и работы по утеплению.
Простой пример – дом на Ятниеку, 88. Здесь кроме утепления фасада и цоколя утеплили подвальные перекрытия, кроме того заменили инженерные системы дома.
У жильцов появилась возможность самим регулировать подачу тепла в квартиру, тем самым выбирать удобный режим отопления в зависимости от погодных условий. Кроме этого, за тепло здесь платят в 2 раза меньше, чем в среднем по городу.
А вот еще один дом по Кандавас, 4. Его жильцы уже успели рассчитаться с кредитными обязательствами.
Рыночная цена квартир в этом доме заметно выросла, да и жители получили более комфортное проживание и не жалеют о потраченных средствах.
Кроме того, в реновированных домах заметно снижается плата за обслуживание, что вполне логично, ведь резко сокращается объем текущего ремонта.
Жилой фонд в городе старый, от того насколько долго он еще прослужит зависит от самих жильцов – собственников домов. Отметим только, что государство готово разделить затраты на реновацию многоквартирных домов с владельцами недвижимости и оплатить 50% от стоимости этих работ. Воспользоваться ли предложением – выбор за вами.
Daugavpils.lv
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