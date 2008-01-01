Приглашают на презентация поэтического сборника «Вехи времени»

Новости Культура | 5 февраля 2018 | 22:37

9 февраля в 15.00 в зале для мероприятий Латгальской Центральной библиотеки пройдет презентация поэтического сборника Русской писательской организации Даугавпилса «Вехи времени». Книга издана при финансовой поддержке Даугавпилсской городской думы.

Альманах «Вехи времени» члены Русской писательской организации Даугавпилса посветили 100-летию Латвии. На его страницах собраны сведения о писателях и поэтах, часть творческого пути которых таким или иным образом связанна с Даугавпилсом. Это люди, которые здесь родились, жили, творили и посвящали нашему городу свои произведения. Среди них такие имена, как Леонид Добычин, Илья Эренбург, Василий Роткирх и многие другие.

Испокон веков Даугавпилс был многонациональным и остается таким и по сей день, поэтому не удивительно, что в альманахе есть короткие биографии и стихи представителей разных народов – русских, латгальцев, поляков, белорусов, евреев, латышей. Широко представлено творчество нынешних членов Русской писательской организации. У каждого из них свой стиль, свое понимание поднятых в стихотворениях тем, своя форма стихосложения. Но именно этим разнообразием они и интересны читателю.

Много информации составителями сборника было получено в Латгальской Центральной библиотеке, листая страницы книг, сборников и городских газет. Так удалось найти сведения о Георге Элгере – переводчике, авторе духовной поэзии, который в XVII веке работал в Иезуитском коллегиуме Динабургской крепости. Оказалось, что в Двинске родилась и Лидия Девель – племянница Анны Ахматовой, ставшая талантливой поэтессой.

Редактором сборника выступила Ирина Страздоника-Плячко, составителем – Валентина Прудникова. Сборник является первой частью двухтомника. В течение 2018 года планируется выпустить вторую часть.

Презентация первого тома альманаха «Вехи времени» состоится 9 февраля в 15.00 в зале для мероприятий Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 3-й этаж). Вход на мероприятие – свободный.

Латгальская Центральная библиотека