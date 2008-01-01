К 100-летию Латвии открыт сундук белорусских сокровищ!

Новости Культура | 5 февраля 2018 | 22:30

ЦБК ЦБК

31 января 2018 года в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) стартовал проект под названием «Куфар беларускіх скарбаў», посвященный 100-летию Латвийской Республики. Художественно-краеведческая акция продолжится весь год мероприятиями, которые будут знакомить с материальным и нематериальным наследием белорусов. А завершится проект ярким фестивальным концертом «Белорусского кирмаша» и открытием музейной экспозиции.

Сундуки используются в разных культурах с давних времен. Долгое время такой деревянный ящик являлся основным и универсальным предметом мебели; он выполнял роль стола, стула, кровати и непосредственно ёмкости для хранения одежды, вещей домашнего обихода, ценностей, а также продуктов питания (зерна, муки, сала и др.). Сундуки делали из сосновых или еловых досок, на фигурных ножках-подставках, часто на деревянных или кованых кольцах; их нередко украшали художественной оцинковкой в виде железных полос, расписывали орнаментами.

В белорусской народной культуре сундук (куфар) был практически культовым, магическим объектом. Он занимал важное место также в свадебных и других обрядах, присутствует в песнях и преданиях. В сундуках хранили все самое ценное и дорогое, что было у наших предков.

Готовясь к празднованию 100-летия Латвии, Центр белорусской культуры открыл свой «Сундук белорусских сокровищ», в который в течении года будут сложены сакральные аутентичные изделия: вышитые полотенца-рушники, тканые скатерти и покрывала, плетеные пояса, сшитые национальные костюмы и другие вещи ручной работы, являющиеся материальным наследием белорусов. Каждое мероприятие проекта будет посвящено одному предмету из бабушкиного сундука. А первой темой проекта стал «Матулін ручнік» (мамин рушник) – основа основ белоруса, символ чистоты и родного дома.

Рушник сопровождал человека с рождения до самой смерти. Икону в доме обрамляли вышитым рушником, новорожденного младенца принимали на льняной рушник, молодым перед венчанием связывали руки рушником и во время венчания ставили на ручник-подножник, перевязывали свата; были рушники-ежедневники, которыми накрывали стол и вытирали руки; а на рушниках-набожниках гроб опускали в могилу.

Открывая вечер, руководитель Центра белорусской культуры и председатель Белорусского культурно-просветительского общества «Уздым» Жанна Романовская подробно остановилась на идее проекта, рассказала о видах и значениях сундуков, о материальном и нематериальном наследии белорусов, а также первой пополнила сундук настоящим белорусским рушником из Витебской области, подаренным ЦБК старейшим членом «Уздыма» Валентиной Абушкевич.

Участников и гостей вечера поприветствовала заместитель руководителя Управления культуры г.Даугавпилса Вита Вилевко, отметив важность и актуальность белорусского проекта, посвященного 100-летию ЛР.

Консул Генерального консульства Республики Беларусь в Даугавпилсе Антонина Струневская в своем выступлении подчеркнула важность сохранения традиций народа и положила в сундук подарок от консульства РБ: рушник с вышитым символом Беларуси – аистом. Кстати, эта национальная птица входит в логотип общества «Уздым».

Те, кто пришел на мероприятие в Белорусский дом, были приятно удивлены и тронуты до глубины души той обстановкой и атмосферой, которая царила вокруг. Они словно попали в настоящую белорусскую хату на деревенские «вячорки» (посиделки), где народный фон создавали тканые и вышитые мамины и бабушкины рушники ручной работы, где было по-домашнему тепло и уютно. Женщины и мужчины в национальных костюмах сидели на лавочках и за работой делились воспоминаниями детства, пели песни на родном белорусском языке об отчем доме, матери, рушниках; читали стихи и танцевали.

Ведущая вечера Галина Сонтоцкая представила презентацию об особенностях белорусских рушников всех областей, о вышитых орнаментах и узорах, об их значениях и символах. Рассказ сопровождала компьютерная презентация о сундуках и рушниках. Потом Галина Францевна взяла в руки рушник своей бабушки Констанции из Гродненской области, которому уже более 100 лет, и очень проникновенно поведала о нем интереснейшую историю.

Зрители были очень растроганы как этими воспоминаниями, так и трогательными рассказами о бабушкиных и маминых рушниках Марии Пометько и Зинаиды Силини (Гродненская область), Инессы Козловской (Гомельская область), Елены Бучель (Витебская область), которые продемонстрировали рушники, привезенные со своего родного дома в Беларуси.

На вечере прозвучало много лирических песен в исполнении творческих коллективов ЦБК: фольклорного ансамбля «Купалинка», хоровой капеллы «Спадчына», солистов Анастасии Лукашенок, Инессы Козловской, Надежды Свиркович, Зинаиды Силини; звучали стихи и разыгрывались небольшие миниатюры участниками театральной студии «Паулинка». Стилизованный танец «Рушник» на песню, слова которой написал Станислав Володько, в исполнении ансамбля «Лянок» растрогал зрителей до слез. Логическим музыкальным завершением праздника стала песня в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Пралески» о том, что нигде не бывает так хорошо, как дома, прозвучавшая на белорусском и латышском языках.

Белорусы Латвии счастливы вдвойне, потому что у них два дома: на этнической родине в Беларуси, где остались семейные корни, где покоятся предки; и в Латвии, где они живут не одно столетие, где родились их дети и внуки, и протягивается ветвь родовода. Об этом говорила Ж.Романовская, закрывая творческий вечер.

На мероприятии многие открыли для себя новую страницу богатой истории белорусов Латвии, услышали и увидели все то, что является материальным и нематериальным наследием белорусской культуры.

Центр белорусской культуры приглашает жителей Латгалии присоединиться к акции и предоставить предметы белорусского быта для создания музейной экспозиции. Каждый подаренный экспонат будет отмечен благодарственной грамотой, а имя дарителя внесено в летопись создателей музея белорусов Латгалии.

Следующее мероприятие проекта «Куфар беларускіх скарбаў» будет посвящено белорусскому национальному костюму и пройдет в среду, 21 февраля 2017 года, в 17.30, в помещении ЦБК (ул.Алеяс, 68). Сердечно приглашаем!



Центр белорусской культуры