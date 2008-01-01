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Новости Латвия | 5 февраля 2018 | 22:08
Готовьтесь: вторник очень будет снежным; похолодает до -13 градусов
Во вторник в Латвии ожидается облачная и снежная погода, местами осадки будут очень сильными, сообщает агентство ЛЕТА.
Ночью больше снега ожидается в западной части Земгале, днем сильные снегопады прогнозируются местами в Курземе и Земгале. В целом же, осадки в виде снега выпадут по всей Латвии.
Ожидается преимущественно слабый ветер. В начале ночи на побережье Курземе сохранятся порывы северного ветра до 13 метров в секунду, в свою очередь с утра и днем ветер там усилится до 14 метров в секунду.
Минимальная температура воздуха составит от -4 градусов на побережье Курземе до -13 градусоав местами в Видземе, Латгале и Селии. Максимальная температура воздуха днем - от нуля градусов на запаодном побережье Курземе до -7 градусов на востоке страны.
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