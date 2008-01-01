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Новости Происшествия | 5 февраля 2018 | 21:47
Пограничники задержали выдворенного ранее из Латвии африканца
4 февраля 2018 года сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали в Краславском районе гражданина Туниса, нелегально пересекшего белорусско-латвийскую границу.
Как отмечают в ГПС, иностранец попал в поле зрения пограничников уже во второй раз. В октябре прошлого года его также задержали за нарушение государственной границы. Однако осенью уголовный процесс был закрыт, поскольку обвиняемый в принудительном порядке был выдворен из Латвии.
При проверке также было установлено, что африканцу запрещен въезд в Италию, Францию, а с ноября прошлого года и в Бельгию.
По делу начат уголовный процесс. С белорусскими властями решается вопрос о повторном выдворении гражданина Туниса.
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