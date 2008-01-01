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Новости Общество | 5 февраля 2018 | 20:59
Снизить тариф на вывоз мусора поможет новая котельная
В Даугавпилсе по адресу Менделеева, 13А планируют построить котельную, и для получения теплоэнергии будут использовать отсортированный мусор с полигона «Циниши».
Даугавпилчан озаботил вопрос о том, насколько вредны будут выбросы этой котельной для среды и здоровья людей. Для того, чтобы разобраться в этом, съемочная группа отправилась на сортировочный полигон. Проследить за процессом сортировки и посмотреть на конечный продукт, который впоследствии станет топливом– вот цель нашей телевизионной экспедиции. Первое в чем мы убедились – здесь сортируют только бытовые отходы.
Процесс начинается со взвешивания мусоровоза. В такую машину можно загрузить до 10 тонн мусора. Фронтальный погрузчик подаёт отходы на сортировочную линию. Сюда не должен попасть крупногабаритный мусор, который горожане часто засовывают в контейнеры, иначе линия попросту встанет. Еще в самом начале сортировки мощный магнит отделяет железосодержащие отходы от остальных. Следующая составная часть линии – своего рода сито, которое пропускает через себя мелкие фракции сырья. После этого мусор подаётся на мануальную сортировку.
В этом цеху отделяют годный для переработки мусор – пластмассу и цветной металл. Этим занимаются 6 рабочих. Остальные компоненты, такие как одежда, обувь, мелкая бумага и картон, попадает в отдельный бункер и это большая часть бытовых отходов. Именно они пойдут на изготовление топлива и это примерно 40 – 50 тонн в день.
Сегодня - это потенциальное топливо, которое просто хоронится на полигоне, дорого обходится горожанам. За него необходимо платить налог на природные ресурсы, который составляет 35 евро за тонну, и он включается в тариф на вывоз мусора. С каждым годом этот налог обещают поднимать. Однако, если из мусора готовить топливо и сжигать в котельной для отопления домов, то платить такой налог не нужно и это позволит снизить тариф. К тому же, сжигание топлива будет происходить с использованием самых передовых технологий, что по заверению специалистов сведет к минимуму выбросы вредных веществ в атмосферу.
В странах Западной Европы этот процесс давно налажен. Подобного рода топливо применяют для обогрева жилищ. Например, в Эстонии большую часть таких отходов сжигают, тем самым экономя дорогое топливо, такое как газ и щепу. И еще один факт. Специалисты посчитали, что, используя отходы с полигона как источник теплоэнергии, полученного тепла хватит, чтобы полностью обеспечить город горячей водой в летнее время. Экономия очевидна.
Daugavpils.lv
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