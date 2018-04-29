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Новости Культура | 5 февраля 2018 | 20:54

Выставка «Рассказ старого утюга»

9. февраля в 13.00 в Даугавпилсском Краеведческом и художественном музее открывается выставка из частной коллекции утюгов Ивана Матеша «Рассказ старого утюга».

Каждый год в мире появляются новые технические устройства, которые облегчают нам жизнь в быту, на отдыхе и на работе. А ведь совсем недавно, менее 100 лет назад, процесс глажки одежды напоминал затейливый и сложный ритуал, требующий немало терпения и физических усилий.

Дома наших предков были немыслимы без утюга, причём он был для них не просто предметом быта, но и показателем достатка. Многие утюги изготавливались не только как утилитарные предметы, а как высокохудожественные изделия – с богатым декором, украшением литыми фигурами, ковкой. Некоторые предшественники современных утюгов были настоящим произведением искусства. Конечно, они не могут сравниться с удобством и технологичностью современных моделей, но зато являются объектом коллекционирования и изучения истории. Ведь прежде чем стать высокотехнологичным, утюг прошел многовековую историю – от гладильного камня и деревянного рубеля – до угольного, спиртового, газового и, наконец, электрического утюга.

В основе выставки — более 70 старинных утюгов различных типов из уникальной коллекции даугавпилчанина Ивана Матеша, в которой экспонаты не похожи один на другой.

Выставка продлится до 29.04.2018.

С 12 февраля до 29 апреля музей приглашает посетить новую интерактивную программу «Путешествие в мир утюгов», участники которой смогут познакомиться с выставкой в необычной форме и поучаствовать в уникальном мастер-классе, создавая шедевр искусства при помощи утюга. Программа предназначена для старших групп детских садов и учеников 1-6 классов. Предварительная запись учебных групп по тел. 654 24155, 20203713.

До встречи в музее!  

Daugavpils.lv

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