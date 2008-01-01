Точка зрения

В Латвии нужно оставить билингвальное обучение. Алдис Адамович

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

5 февраля

Именины:
Агате, Селга, Силга, Синилга / Геннадий, Фёдор

Гороскоп на день

Близнецы
21 мая
- 21 июня

Сегодня вы будете горячи и несдержанны. Постарайтесь, по крайней мере, никого не покалечить в порыве пламенного гнева.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

понедельник
Ночь
-8 .. -10 C
Утро
-9 .. -11 C
День
-6 .. -8 C
Вечер
-8 .. -10 C
Ветер
4 .. 6 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Вы в курсе, как складывается городской бюджет и на что он расходуется?

 

Архив

Популярные статьи

1.

Прирост бюджета Социальной службы 2018 года - на помощь семьям с детьми

25 января депутаты Даугавпилсской городской думы приняли бюджет самоуправления на 2018 год. Социальн ... {1}

2. Какие газеты и журналы предлагают библиотеки в 2018 году {1}

3. Пятница, 26 января: пасмурно, дождливо, а местами – снежно {1}

4. Полиция засекла лихача, гнавшего на BMW {1}

5. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

6. Бюджет Даугавпилса: больше всего средств уйдет на образование

7. Воскресенье будет дождливым и снежным {1}

8. Автобусы и трамваи {158}

9. Студия «Колоритный мир» приглашает на открытие картинной выставки {1}

10. Заявление сотрудников Латвийского комитета по борьбе с тоталитарными сектами о возможной деятельности "групп смерти" в Латвии {6}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {158}

 

Новости Общество | 5 февраля 2018 | 20:47

"Даугавпилс силтумтикли" сообщает о новом тарифе в феврале

Согласно решению Комиссии по регулированию общественных услуг № 90 „О порядке применения тарифов на тепловую энергию акционерного общества „Даугавпилс силтумтикли”” от 24 августа 2017 года, в феврале 2018 года потребителям применяется тариф на тепловую энергию – 50,53 EUR/MWh (без НДС).

Администрация АО „Даугавпилс силтумтикли”

Daugavpils.lv

Добавить комментарий

 