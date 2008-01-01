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Сегодня вы будете горячи и несдержанны. Постарайтесь, по крайней мере, никого не покалечить в порыве пламенного гнева.
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Новости Общество | 5 февраля 2018 | 20:47
"Даугавпилс силтумтикли" сообщает о новом тарифе в феврале
Согласно решению Комиссии по регулированию общественных услуг № 90 „О порядке применения тарифов на тепловую энергию акционерного общества „Даугавпилс силтумтикли”” от 24 августа 2017 года, в феврале 2018 года потребителям применяется тариф на тепловую энергию – 50,53 EUR/MWh (без НДС).
Администрация АО „Даугавпилс силтумтикли”
Daugavpils.lv
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