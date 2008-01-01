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Новости Общество | 5 февраля 2018 | 20:43

Жилищные пособия выплатят, но с условием

В самом конце прошедшего года были сделаны изменения в Обязывающих правила Городской думы о социальных пособиях. Это напрямую касается жилищного пособия. Теперь расходы на тепло и другие коммунальные услуги будут оплачиваться клиентам Социальной службы, принимая во внимание фактический выставленный счет.

Работники социальной службы очень быстро решили вопрос получения этой информации. Вначале этот процесс подразумевал два варианта: либо клиент должен был персонально принести счета в Центр обслуживания клиентов и оставить в специальном приемном ящике, либо прислать счета в электронном виде.

Сейчас решение этого вопроса не требует активного вмешательства клиентов. Социальная служба сама запрашивает счета у предприятий-поставщиков коммунальных услуг и обслуживающих организаций и получает информацию в электронном виде. 

Daugavpils.lv

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